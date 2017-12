Romprest Energy Bucuresti va opera platforma de la Rosiesti

vineri, decembrie 15, 2017, 3:00

Epopeea licitatiilor privind concesionarea serviciului de operare a gropii de la Rosiesti s-a încheiat. Astãzi, în sedinta Consiliului Judetean Vaslui, va fi aprobat proiectul de atribuire a contractului privind sistemul public de management al deseurilor. Delegarea serviciului de salubrizare va fi fãcutã cãtre SC Romprest Energy SRL Bucuresti, ofertant declarat cîstigãtor la a treia licitatie. Procedurile de atribuire a contractului au demarat în anul 2015, dar au fost blocate din cauza contestatiilor repetate.

În sedinta Consiliului Judetean (CJ) Vaslui de astãzi, va fi supus la vot proiectul de atribuire a contractului ‘Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de management si operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) din judetul Vaslui, a statiilor de transfer si platformelor publice de colectare de la Negresti, Vaslui, Husi si Barlad, a flotei de vehicule de transport deseuri intre statiile de transfer si CMIDî. În cadrul aceluiasi proiect de hotãrare vor fi supuse dezbaterii si aprobarea tarifelor aferente activitãtilor specifice serviciului de salubrizare. Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de management al deseurilor va fi fãcutã cãtre SC Romprest Energy SRL Bucuresti, ofertant declarat castigãtor ca urmare a finalizãriii procedurii de achizitie publicã. În ceea ce priveste tarifele aferente activitãtii specifice serviciului de salubrizare realizate de operatorul castigãtor, consilierii judeteni vor aproba urmãtoarele sume: tariful pentru deseurile generate de populatie va fi de 68,55 lei/tonã fãrã TVA, si tariful de 68,39 lei/tonã fãrã TVA pentru deseurile generate de institutii, intreprinderi si agenti economici. Potrivit reprezentantilor CJ, indiferent dacã vor mai exista demersuri juridice ale celor care au pierdut licitatia, contractul va fi semnat, conform prevederilor legale, pentru licitatie declarandu-se un castigãtor. În maxim sase luni, operatorul va trebui sã se apuce de treabã, perioada aceasta fiind termenul limitã panã la care va trebui sã obtinã autorizatiile de mediu, conform caietului de sarcini al licitatiei.

Trei ani de licitatii

În data de 26 iunie 2015, CJ Vaslui a aprobat documentele necesare dema – rãrii procedurii de licitatie pu blicã in vederea atribuirii contractului de gestiune de deseurilor. Dupã aproape un an, in cursul lunii martie 2016, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a anulat rezultatul primei licitatiei publice organizate de CJ Vaslui pentru administrarea gropii ecologice de la Rosiesti si a celor patru statii de transfer (Vaslui, Barlad, Husi si Negresti), in urma formulãrii unei contestatii de cãtre douã firme, din cei patru ofertanti initiali (trei grupuri de firme in asociere si un agent economic individual). Este vorba despre o asociere de firme din Bucuresti si o firmã din Pitesti. Cele douã entitãti perdante au formulat contestatii asupra procedurii de licitatie. Licitatia organizatã pe SEAP fusese castigatã de o asociere de firme din Roman si Suceava. La sfarsitul anului 2016, CNSC a respins contestatia fãcutã de aceastã asociere privind sistarea celei de-a doua licitatii, la propunerea comisiei de evaluare din cadrul CJ Vaslui. Firmele participante la licitatie au solicitat unele clarificãri in legãturã cu derularea licitatiei, iar rãspunsurile oferite de specialistii care rãspund de procedurã au fost neclare pentru participanti. Cum aceste clarificãri privind procedura de derulare a licitatiei au fost interpretate diferit de firmele participante, la nivel local, s-a decis anularea licitatiei. Decizia a fost luatã pentru a nu pierde o perioadã mai lungã de timp prin derularea altor etape a celei de-a doua licitatii. La inceputul acestui an, CJ Vaslui a fãcut demersuri pentru organizarea celei de-a treia licitatii pentru pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. În data de 6 ianuarie 2017, a fost publicat anuntul de participare a licitatiei pe SEAP, iar la sfarsitul lunii septembrie, a fost anuntat castigãtorul. Cum era de asteptat, firmele care au pierdut licitatia au formulat contestatii, pe care CNSC lea respuns, la inceputul acestei luni.