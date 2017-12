Reprezentantii ANSVSA sunt la Chisinãu pentru reglementarea situatiei

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine cã porcii blocati de sâmbãtã la granita cu Republica Moldova se aflã în prezent într-un loc sigur, animalele fiind „îngrijite, hrãnite si adãpate”, iar reprezentanti ai Autoritãtii Sanitare Veterinare, împreunã cu exportatorul, se aflã la Chisinãu pentru reglementarea legalã a acestei situatii.

Camionul cu aproximativ 200 de porci este blocat, incã de sambãtã, la vama Albita, in zona neutrã dintre Romania si Republica Moldova. ‘Aceste animale au plecat spre export in Republica Moldova cu acte in regulã, in conditii corecte din punct de vedere sanitar-veterinar si din punct de vedere legal, dar fratii nostri de dincolo au modificat legislatia in domeniu si nu au dat un termen de punere in aplicare. În momentul in care a iesit actul normativ, pur si simplu a fost pus in aplicare si nu au comunicat, nu au notificat tãrile vecine si s-a creat o zonã de necunoastere. În aceste conditii, aceste animale nu mai pot fi reimportate, pentru cã sunt reguli foarte clare din punct de vedere sanitar-veterinar privind pesta porcinã africanã’, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, Petre Daea, intrebat despre situatia camionului incãrcat cu circa 200 de porci blocat de sambãtã in vama Albita. Acesta a precizat cã o echipã din partea ANSVSA, impreunã cu exportatorul, care este din Brasov, s-au dus la Chisinãu sã vadã cum reglementeazã din punct de vedere legal aceastã situatie, in timp ce ‘animalele sunt ingrijite, hrãnite si adãpate’. ‘Mãsurile acestea au fost luate instantaneu si suntem pregãtiti pentru astfel de situatii’, a adãugat Daea. Asociatia Crescãtorilor si Exportatorilor de Bovine (ACEBOP) a anuntat cã un camion incãrcat cu circa 200 de porci este blocat in vama Albita in conditiile in care vama din Republica Moldova a respins transportul motivand cã are interdictie sã primeascã porci din UE. ‘Suntem in alertã de douã zile pe fondul situatiei revoltãtoare din vama Albita, unde s-a blocat un export de porci, fãrã a se lua in considerare ce se intamplã cu animalele din camion. Ca urmare, din cauza unui vid legislativ si a unui sistem informatic care nu permite redirectionarea animalelor, circa 200 de porci se aflã in situatia de a muri de frig, foame si sete, cu pierderi insemnate pentru fermierul roman. În urmã cu 4 zile, acelasi fermier a mai fãcut un transport de porci in R. Moldova. Nu inteleg cum este posibil ca in doar cateva zile porcii proveniti din acelasi lot, de la acelasi furnizor, sã nu mai fie acceptati pentru livrare pe teritoriul tãrii vecine’, declara Mary Panã, presedinte ACEBOP. În document se mai spune cã transportul cu 200 de porci a primit permisiunea din partea Directiei Sanitare Veterinare Vaslui in vederea trecerii spre Republica Moldova, iar vama moldoveneascã a respins transportul din motive comerciale, explicand cã au interdictie sã primeascã porci din UE. ‘Este vorba despre un ordin apãrut peste noapte, care nu a fost adus la cunostintã autoritãtilor din Romania. ACEBOP a contactat toate institutiile responsabile si solicitã interventia de urgentã a domnului Ministru Petre Daea pentru rezolvarea acestui caz fãrã precedent in istoria comunitarã a Romaniei’, se precizeazã in comunicatul citat. Potrivit documentului, sistemul informatic TRACES nu permite reorientarea animalelor pe traseul spre un abator din Romania in vederea abatorizãrii. ‘Suntem deja asaltati de intrebãri din partea ONG-urilor, pentru cã vorbim aici de bunãstarea animalelor si felul in care sunt tratate pe timpul transportului. Fermierul nostru este disperat cã nu reuseste sã inteleagã ce se intamplã, animalele fiind blocate intre cele douã granite. În acelasi timp, autoritãtile romane spun cã sistemul informatic TRACES nu permite reorientarea animalelor pe traseul spre un abator din Romania in vederea abatorizãrii. Panã la aceastã orã, nu avem o rezolvare, situatia ne depãseste. Stim cã animalele au fost totusi descãrcate in vama romaneascã. Încercãm sã rezolvãm problema alãturi de autoritãti, dar multe telefoane sunt inchise, responsabilitatea pare o notiune greu de inteles. Sã nu uitãm totusi cã sunt porcii Romaniei, care se aflã pe teritoriu romanesc’, a mai spus presedintele ACEBOP.