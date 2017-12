Regal de datini si obiceiuri populare, la Vaslui

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

Duminicã, 17 decembrie, Centrul Civic al municipiului Vaslui a fost gazda celei de-a XXXVI-a editie a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Iarnã. Nu mai putin de 30 de formatii si ansambluri de colindãtori, urãtori, vãlãret, capre, ursi, haiduci sau «turcã», au evoluat în fata a sute de vasluieni iubitori ai traditiilor.

Ca în fiecare an în preajma Sãrbãtorilor de Iarnã, centrul Vasluiul a rãsunat de vuietul formatiilor si ansamblurilor de colindãtori, urãtori, vãlãret, capre, ursi, haiduci sau aturcã”, prezenti la cea de-a XXXVI-a editie a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Iarnã. Manifestarea a început cu o paradã a formatiilor invitate la festival, care a debutat din Parcul Copou, având ca punct terminus Centrul Civic, acolo unde a avut loc spectacolul propriuzis, care a fost deschis de formatiile „Trandafir de la Moldova” si „Hora Vasluiului”. Pe lângã invitatii speciali, un ansambluri bãcãuan, însumând peste 30 de ursi si ursari, de la Comãnesti, pe scenã au evoluat colindãtori din Berezeni, Puiesti, Grivita, Pogonesti, Moara Domneascã, Deleni sau Solesti, dar si formatiile de vãlãret de la Gârceni, Dragomiresti, Fâstâci, Bãcesti, sau Lipovãt, ori urãtorii de la Rebricea. Vasluienii au putut admira si prestatiile caprelor pe prãjinã de la Ivãnesti, Todiresti, Rafaila sau Osesti, „ursii de stuf” de la Poienesti, haiducii de la Vulturesti ori formatiile de aturci” de la Puscasi si Vaslui. aÎncercãm, an de an, sã asigurãm continuitatea acestor obiceiuri, însã, din pãcate, sunt comunitãti unde, din lipsa tinerilor, aceste obiceiuri au început sã fie abandonate. Ca un exemplu, numãrul formatiilor si ansamblurilor participante este mai mic decât anul trecut. Cu toate acestea, tragem sperantã cã, prin astfel de manifestãri, sã pãstrãm aceste traditii, atât de dragi românilor, care, pânã la urmã, reprezintã sufletul si identitatea noastrã ca popor”, a declarat Lucian Onciu, directorul CJCPCT Vaslui, organizatorul Festivalului de Datini si Obiceiuri de Iarnã. Aceastã editie a festivalului a avut si o premierã, vernisajul concursului de fotografii destinat amatorilor, care a ilustrat în imagini datinile si obiceiurile de iarnã a editiei trecute a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Iarnã. Vernisajul a avut loc asearã, la ora 18.00, la Silver Mall, în cadrul unui concert al Cvartetului de coarde Colosseum din Iasi.