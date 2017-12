Rãzboi pe gigacalorie

miercuri, decembrie 27, 2017, 3:00

Cresterea pretului de productie la energia termicã a determinat opozitia din Consiliul Local Vaslui sã iasã la atac. Liberalii au precizat cã nu sunt de acord ca majorarea tarifului de productie cu 16% sã fie subventionatã în totalitatea de la bugetul local. Acestia au propus ca populatia sã achite jumãtate din crestere, iar cealaltã jumãtate sã fie acoperitã de la visteria orasului. Liberalii sustin cã nu este corect sã fie subventionatã cãldura la familiile care locuiesc în blocurile ANL.

Consilierii liberali din Consiliul Local (CL) Vaslui nu sunt de acord cu subventionarea in totalitate a cresterii tarifului de producere a energiei termice. Pozitia liberalilor a fost fãcutã publicã in sedinta CL Vaslui din data de 21 decembrie 2017, cand s-a supus la vot proiectul de hotãrare privind ajustarea preturilor locale pentru energia termicã produsã, transportatã, distribuitã si furnizatã de SC Termprod SA Vaslui. Este vorba despre energia termicã utilizatã in vederea asigurãrii incãlzirii si preparãrii apei calde menajere. Propunerea Termprod a fost ca noul pret al gigacaloriei sã fie de 471,29 lei, iar pretul pe care populatia il va achita pentru incãlzire si apã caldã sã rãmanã 180 lei. Noile preturi vor fi implementate incepand cu data de 1 decembrie 2017. Valentin Dragomir, consilier PNL, a spus cã majorarea cu 16% a tarifului de producere a energiei termice sã fie suportatã jumãtate de populatie si jumãtate de la bugetul local. Dragomir a precizat cã stie cã cele mai multe familii care au rãmas cu apartamentele bransate la sistemul centralizat de incãlzire au probleme sociale, dar acest lucru nu inseamnã cã nu isi vor mai achita facturile. ìNu e normal sã subventionãm toatã aceastã crestere de pret, pentru cei care locuiesc in blocurile ANL. Clientii care nu plãtesc acum facturile la incãlzire nu le vor plãti nici de acum incoloî, a explicat Dragomir. Marius Arcãleanu, consilier PNL, a adãugat cã societatea de termoficare nu isi mai revine din punct de vedere economic, subliniind cã Termprod are in primul rand o activitate economicã, si abia apoi una socialã. ‘Mai sunt acum la sistemul centralizat 600 de clienti, iar numãrul lor scade de la un an la altul. Societatea incaseazã facturile de la populatie si subventia de la CL. Ar trebui sã ne ingrijoreze situatia societãtii. Avem un plan de revigorare a activitãtii? Unde ne indreptãm?î, a intrebat Arcãleanu. Toma Tudoricã, directorul Termprod, a explicat cã pretul la gigacalorie din municipiul Vaslui este apropiat de cel din alte orase: Barlad – 176 lei/gigacaloria, Botosani – 180 lei/gigacaloria, Pascani – 176 lei/gigacaloria. Directorul Termprod a mai adãugat cã in blocurile ANL trãiesc 150 de familii. La randul lor, consilieri PSD au precizat cã cetãtenii nu pot suporta o crestere a pretului la energia termicã si majorarea de pret trebuie suportatã in totalitate de la bugetul local. ìLa sistemul centralizat de incãlzire au rãmas familiile care nu au avut bani pentru a-si monta o centralã proprie in apartamentî, a spus Ionel Bordeianu, consilier PSD. Dupã ce a fost supus la vot, proiectul de hotãrare propus de SC Termprod a fost aprobat cu majoritate de voturi.

Scumpiri în lant

Din data de 31 martie 2016, cand a fost operatã ultima ajustare a pretului la energia termicã si panã in prezent, au intervenit influente in structura de pret existentã, pe fondul modificãrilor survenite la costurile cu gaze naturale, energie electricã, apã si salarizare. De asemenea, in aceeasi perioadã au intervenit si alte modificãri la costurile de productie. Este vorba despre combustibil netehnologic, materiale pentru reparatii, chirii utilaje, postã, dar care, cumulat, nu au depãsit chetuielile materiale aprobate in pret, astfel incat in cheltuielile materiale propuse acestea rãman neschimbate. ìÎn urma analizãrii influentelor in costul energiei termice rezultã o crestere a pretului de vanzare la energia termicã produsã centralizat in municipiul Vaslui. Aceasta ajustare a preturilor este necesarã a fi efectuatã pentru ca societatea comercialã sã nu inregistreaze pierderi suplimentare din exploatare’, se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare.