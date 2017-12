PSD a primit colindãtori

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

La doar câteva zile de la Festivalul de Datini si Obiceiuri de Iarnã, centrul municipiului Vaslui a rãsunat iar de colinde si urãturi. De aceastã datã, a fost vorba de o altã actiune devenitã traditionalã, cea prin care conducerea PSD Vaslui a primit colindãtori.

Profitand de vremea frumoasã ori atrasi de vinul fiert, colãceii si merele impãrtite cu generozitate de organizatori, sute de vasluieni au fost prezenti, ieri, in Centrul civic al municipiului Vaslui, pentru a asista la un regal de obiceiuri specifice Sãrbãtorilor de Iarnã. De aceastã datã, colindele si urãturile au avut o destinatie precisã: conducerea judetului, dar si a municipiului Vaslui, printre cei care au primit trupele si ansamblurile sositi din diversele colturi ale judetului numãranduse presedintele CJ Dumitru Buzatu, cei doi vicepresedinti, Ciprian Trifan si Vasile Mariciuc, primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavãl, insotit de viceprimarii Daniel Neacsu si Dragos Cazacu, primarul Husului, Ioan Ciupilan, viceprimarul Barladului, Roxana Miron Feraru, Adrian Tighici, presedintele Organizatiei Municipale PSD Vaslui, senatorii Doina Silistru si Gabriela Cretu, deputatii Adrian Solomon, Irinel Stativã si Aurel Cãciulã, primari PSD si presedinti de organizatii locale ale PSD. Manifestarea, intratã deja in traditie, a inceput printr-un concert al Formatiei de la Valea Mare si un recital al cunoscutului solist Laurentiu Chiriac. Au urmat apoi Ansamblul Hora Ivãnestilor, coordonat de Silvia Ene, si colindãtorii si urãtorii Ansamblului ‘Mlãditele Prutului’, din Lunca Banului, pregãtit de profesorul Valeriu Romascu. Pe scena din centrul Vasluiului au avoluat formatii din Miclesti, Osesti, Rosiesti, Muntenii de Sus, Garceni, Berezeni, Barlad si Stefan cel Mare. Trebuie spus cã, spre deosebire de Festivalul de Datini si Obiceiuri de Iarnã, cele mai multe dintre formatiile de copii, tineri sau varstnici care au evoluat ieri sunt de amatori, insã prestatia lor nu a fost cu nimic mai prejos decat a profesionistilor, fiind apreciatã de publicul prezent in numãr mare.