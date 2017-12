Protest spontan la Pensii, «cenusãreasa» sistemului bugetar vasluian

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Angajatii Casei de Pensii Vaslui au oprit, ieri, lucrul si s-au solidarizat cu colegii din întreaga tarã. Nemultumiti cã, în prezent, au cele mai mici salarii de la nivelul serviciilor deconcentrate, ei au fãcut o constatare interesantã: în timp ce angajatii ANAF, APIA si ai Penitenciarului au protestat, rezolvându-si în mare problemele legate de salarizare, cei de la Casa de Pensii au stat linistiti si… au rãmas cu cele mai mici salarii!

Salariatii Casei Judetene de Pensii (CJ) Vaslui au intrat, ieri, intr-un protest spontan. Miscarea sindicalistilor a fost anuntatã in premierã de Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui, care se afla la Sedinta de Dialog Social. În momentul in care s-a trecut la capitolul ‘diverse’, directorul CJP i-a spus prefectului Eduard Popica: ‘Acum am primit un mesaj, prin care sunt anuntat cã salariatii din CJP au declansat un protest spontan. Este o miscare de solidaritate cu restul salariatilor din tarã, care au protestat la inceputul acestei sãptãmani. Nu stiu acum sã vã dau mai multe detaliiî. La incheierea sedintei, Isabel Bogdan a declarat cã protestul este indreptãtit, pentru cã angajatii din institutia pe care o conduce au printre cele mai mici salarii. ìÎn cadrul institutiei sunt sefi de servicii care au salariul mai mare decat directorul. Noi lucrãm cu personalul subdimensionat. Avem organigrama de 78 de posturi si avem doar 55 de salariati. Acum, sunt blocate si angajãrile. S-a asigurat continuitatea la ghiseele cu publicul, iar restul salariatilor au iesit pe holul institutiei. La noi, un consilier superior care are cel putin nouã ani de vechime are un salariu de 3.000 lei netî, a spus Bogdan Isabel. Andreea Panzaru, reprezen tantul Sindicatului din CJP Vaslui, a spus cã au fost transmise memorii la Guvern cu lista dolenatelor salariatilor, dar nu s-a primit niciun rãspuns. ìNu toatã lumea este inscrisã in sindicat, dar memorile au fost trimise in numele tuturor salariatilor. Nu am primit niciun rãspuns si, de aceea, salariatii au decis sã se alinieze protestelor colegilor din tarã. Nu sindicatul a organizat protestul, ci fiecare salariat a decis sã opreascã lucrul. Cei de la APIA, ANAF, Penitenciar si-au rezolvat cererile dupã ce au avut, la randul lor, proteste. Noi nu am actionat panã acum, si am rãmas cu cele mai mici salarii din serviciilor deconcentrate de la nivel localî, a explicat Andreea Panzaru.