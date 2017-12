Proiectul de buget pe 2018, favorabil UAT-urilor vasluiene

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

În 2018, comunele, orasele, municipiile si judetul Vaslui în ansamblu vor primi de la bugetul de stat sume considerabil mai mari pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare. Cu o alocare totalã de peste 348,7 milioane lei, proveniti din impozitul pe venit încasat si cotele defalcate din TVA, cele 86 de UAT-uri vasluiene vor avea, împreunã, o sumã de circa trei ori mai mare decât cea primitã anul trecut de la bugetul de stat.

Schimbarea algoritmului prin care se face alocarea de la bugetul de stat a sumelor destinate echilibrãrii bugetelor locale si asigurãrii bugetelor minime de functionare ale UAT-urilor avantajeazã primãriile din judetele mici, cum este si Vasluiul. Astfel, din cate se pare, la alocãrile pentru 2018, nu s-a mai tinut cont de nivelul de incasare a taxelor si impozitelor locale, care dezavantaja unele primãrii cu nivel mic de incasare, si nici de suprafata UAT-urilor, fiind luat in calcul numãrul de locuitori. În schimb, primãriile care, la sfarsitul anului 2016, au inregistrat excedent bugetar, cazul municipiului Vaslui, au pierdut, prin scãderea alocãrilor din cotele defalcate din TVA, destinate echilibrãrilor bugetelor locale, diminuate cu 50% din acest excedent. Pe total, conform proiectului de buget national aprobat miercuri de Guvernul Romaniei, UAT-urile din judetul Vaslui vor primi nu mai putin de 348,7 milioane lei, o sumã de peste trei ori mai mare decat cele circa 94,3 milioane lei, alocate la inceputul anului 2017. Din aceastã sumã, 93,323 milioane lei o reprezintã alocãri directe din impozitul de venit estimat a fi incasat anul viitor, 17,548 milioane lei – sume alocate din cota de 17,25% pentru asigurarea bugetului minim de functionare a primãriilor, si 237,858 milioane lei sunt sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, diminuate cu 50% din excedentul inregistrat la 31.12.2016. Cele mai multe dintre UAT-urile vasluiene vor primi mai multi bani fatã de anul trecut. În cazul oraselor, municipiul Vaslui va primi 45 milioane lei, Barladul, 31 milioane lei, Husi – 12,8 milioane lei, Murgeniul – 4 milioane lei, iar orasul Negresti, 8,3 milioane lei. În cazul comunelor, dacã anul trecut doar Zorlenii primea de la bugetul de stat mai mult de 2 milioane lei, acum, numãrul UAT-urilor care vor primi alocãri bugetare ce depãsesc acest prag este nu mai putin de 25! Campioanã este comuna Zorleni, cu alocãri de 5,5 milioane lei, urmatã de Bãcesti si Puiesti, cu cate 3,335 milioane lei, si Banca, 3,153 milioane lei. Sunt insã si comune care vor primi foarte putini bani, ale cãror alocãri din sume defalcate din TVA sunt zero. Este cazul comunei Pochidia, doar 121 mii lei, Gherghesti, 146 mii lei, Dumesti, 149 mii lei, ori Hoceni, 273 mii lei. Pentru echilibrarea bugetelor locale, aceste primãrii trebuie sã spere la ajutorul CJ Vaslui, care, in acest scop, va avea la dispozitie, de la bugetul de stat, suma de 21,66 milioane lei. Rãmane ca, dupã aprobarea de cãtre Parlament, a bugetului de stat pentru anul 2018 si alocarea banilor cãtre UAT-uri, primarii impreunã cu functionarii din primãrii si consilierii locali sã chibzuiascã foarte bine cum vor folosi acesti bani in cadrul bugetelor locale pe care le vor intocmi pentru anul viitor.