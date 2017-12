Proiect pentru construirea podului peste Prut

vineri, decembrie 15, 2017, 3:00

Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Vaslui s-a intalnit, pe 8 decembrie, cu o delegatie a Consiliului Raional Leova, Republica Moldova, Tema sedintei de lucru a fost introducerea proiectului ‘Constructia podului transfrontalier peste raul Prut – Leova (Republica Moldova) – Bumbãta (Romania)’ in lista investitiilor sustinute de Guvernul Romaniei. Reconstructia podului ar contribui la formarea coridorului de transport Odessa (Ucraina) – Stefan Vodã – Cãuseni – Basarabeasca – Cimislia – Leova (Republica Moldova) si Bumbãta – DN 24 A Barlad – Murgeni – Fãlciu – Berezeni – Stãnilesti – Husi. Practic, este vorba despre o arterã de importantã regionalã si nationalã, care sã sã asigure conexiunea intre Uniunea Europeanã si Europa de Est. Proiectul va contribui, de asemenea, la dezvoltarea relatiilor economice, culturale si comerciale din zonã si este sustinut de raioanele Cimislia, Cãuseni, Stefan Vodã si Basarabeasca. De altfel, acestea au alocat deja fonduri pentru reabilitarea unor tronsoane de drum apartinand acestui coridor. ‘Discutiile au fost fructuoase si s-au schimbat informatiile necesare pentru sustinerea acestui proiect si includerea in lista proiectelor prioritare. Avand in vedere relatiile traditionale de colaborare dintre noi si Raionul Leova, ne exprimãm sustinerea pentru proiect. În acest sens, am transmis o solicitare Guvernului Romaniei, Ministerului Transporturilor si Ministerului Afacerilor Interne’, a spus Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.