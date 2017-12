Proiect: Neplata cãtre buget a contributiilor sociale se va pedepsi cu închisoare de la 1 la 6 ani

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

Neplata cãtre buget, cu intentie, a impozitelor si contributiilor supuse regimului de retinere, sau încasare si platã, sau virare, va fi incriminatã ca faptã de evaziune fiscalã si pedepsitã cu închisoare de la un an la sase ani, potrivit unui proiect de Ordonantã de urgentã publicat de Ministerul Finantelor.

‘Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 6 ani neretinerea sau neincasarea, retinerea si neplata ori, dupã caz, incasarea si neplata, in tot sau in parte, cu intentie, in cel mult 30 zile de la termenul de scadentã prevãzut de lege, a impozitelor si contributiilor prevãzute in anexa la prezenta lege. Neplata cu intentie, in cel mult 30 de zile de la termenul de scadentã prevãzut de lege, a impozitelor si contributiilor prevãzute in anexã constituie infractiune si atunci cand neplata este consecinta utilizãrii acestor sume in alte scopuri’, se precizeazã proiectul de act normativ. Un numãr de 32 de impozite si contributii datorate bugetului vor intra sub incidenta actului normativ, printre care se aflã impozitul pe venitul din salarii si asimilate salariilor, impozitul pe veniturile din pensii, impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectualã, impozitul pe veniturile din arendã, impozitul pe veniturile sub formã de dobanzi si dividende, impozitul pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, contributia de asigurãri sociale datoratã de persoanele fizice care realize azã venituri din salarii si asimilate salariilor si contributia de asigurãri sociale de sãnãtate datoratã de persoanele fizice care realizeazã venituri din salarii si asimilate salariilor. Potrivit notei de fundamentare care insoteste documentul, ordonanta are in vedere cresterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat si de respon – sabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale obligatorii datorate atat de cãtre acestia, cat si de cãtre angajati. Actul normativ vine in contextul aprobãrii Ordonantei de urgentã 79/2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care transferã in totalitate la angajat sarcina fiscalã a contributiei de asigurãri sociale si a contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate, angajatorul urmand ca, in continuare, sã stabileascã, sã retinã, sã declare si sã plãteascã obligatiile datorate. De la 1 ianuarie 2018, contributiile sociale trec de la angajator la angajat iar impozitul pe venit scade de la 16% la 10%. Nivelul contributiilor plãtite pentru salariul brut urmeazã sã scadã cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, insã din totalul de 22,75% contributii datorate de angajator, 20 de puncte se transferã cãtre salariat. Astfel, din salariul brut, 35% vor fi contributii retinute de angajator in numele salariatului, iar contributiile rãmase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (dupã transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente de muncã, concediu medical, creante salariale.