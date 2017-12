Programul «Prima Casã», orientat mai mult spre cazurile sociale

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a elaborat o nouã procedurã de evaluare a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de cãtre finantatorii participanti in cadrul programului ‘Prima Casãî. Scopul actiunii este acela de a beneficia de acest program national categoriile sociale care au nevoie realã de sprijin in achizitionarea unui spatiu locativ. Procedura de evaluare anualã a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de cãtre finantatorii participanti in cadrul programului va fi aplicatã incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, a fost stabilitã o modalitate de evaluare a activitãtii finantatorilor si de ajustare a plafoanelor de garantare care se alocã finantatorilor participanti in cadrul programului, la inceputul fiecãrui an calendaristic in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare finantator in totalul garantiilor acordate in cadrul programului in anul precedent. Noua strategie de alocare a plafoanelor se inscrie pe linia reducerii graduale a interventiei statului prin garantare, asumand cã piata creditului ipotecar se va dezvolta concomitent cu cresterea accesibilitãtii populatiei la produsele standard ale bãncilor. Asumarea unei proportii echilibrate intre creditele contractate in cadrul programului si cele contractate in conditiile standard oferite de finantatori este o parte importantã a unei politici publice de orientare a programului ‘Prima Casã’ cãtre sustinerea unor obiective sociale bine definite pe termen mediu si lung.