Profesorul Ioan Iacomi si monografia sa dedicatã Scolii din Ibãnesti (I)

miercuri, decembrie 20, 2017, 3:00

Într-o civilizatie primejduitã secular de delatiuni si prelungite agonii, e necesar sã ne mai intoarcem cu fata si cãtre normalitatea satului romanesc. Vã invit sã pãsim, de data aceasta, cãtre un tãram ce stie sã aline mai vechi doruri si care respirã, datoritã indelungatelor sale traditii, prin plãmanii sãi: istoria si scoala! E vorba de asezarea secularã rãzãseascã Ibãnesti (comuna Ibãnesti, judetul Vaslui), o strãveche vatrã de culturã si civilizatie, cu oameni, fapte si locuri pline de amintiri si care stiu sã-si slujeascã scoala cu recunostintã si mandrie. ßSezãtoare’ dãtãtoare de viatã si eternitate, cu un tumult aparte, comuna Ibãnesti se mandreste si astãzi cu faima trecutului ei. Scoala din Ibãnesti constituie o lume a generozitãtii si a pasiunii pentru trecutul ei de legendã si pentru frumusetea sa culturalã si spiritualã, o lume plãmãditã pe principii morale si pe sugestie esteticã, cu oameni care siau nutrit speranta devenirii din seva gloriei trecute. De aceea, profesorul Iian Iacomi i-a dedicat acestei scoli o monografie sub forma unei confesiuni emotionante a celui care i-a fost cateva decenii profesor-director, intitulatã sugestiv ‘Scola Gimnazialã nr. 1 Ibãnesti. Încercare de studiu monografic’ (Editura Dacri, Barlad, 2017). În acest larg context, Scoala Gimnazialã nr. 1 din Ibãnesti meritã si i se cuvine sã se hrãneascã din realizãrile inaintasilor sãi. Aceastã scoalã a rãmas permanent ambitioasã, pentru cã a cerut mai mereu o cantitate enormã de viatã si de noblete incorporatã in cuprinsul zidurilor sale. În fond, scoala din Ibãnesti de odinioarã si de astãzi si-a asezat temeinic traditia in eternitate, cãci fundamentele ei au fost concepute pentru vesnicie, pulsul comunitãtii fiind mereu luat de generatii intregi de cãrturari, oameni de bine si, in special, de gospodarii locului, cu totii contribuind la afirmarea comunei si a personalitãtilor sale, fapt pentru care oricand initiativa editãrii unei monografii scolare rurale e binevenitã. Profesorul Ioan Iacomi este fiu al satului Ibãnesti, fiind decenii dea randul cadru didactic si director al acestei prestigioase scoli. El a simtit cã are aceastã misiune de onoare de a scrie o monografie a scolii din Ibãnesti, dedicatã dascãlilor sãi, arãtand cã acestia au avut cea mai frumoasã profesie nemuritoare de sub soare. El a scos in evidentã faptele inaintasilor sãi dascãli care s-au sacrificat si si-au dat sufletul pe catedrã pentru a le lumina mintea oamenilor locului. Actualmente, autorul este profesor-pensionar la Gãgesti (unde a slujit ani buni si scoala de acolo), fapt pentru care monografia dedicatã Scolii din Ibãnesti a fost conceputã la Gãgesti. Cu toate acestea, lucrarea de fatã reprezintã o valoroasã monografie, scrisã cu devotiune, rigoare si tenacitate. E o lucrare afectivã, autenticã si obiectivã, in care existã necesara dozã de nostalgie, datã de trãirile intense ale unor sentimente mai vechi pentru localitatea natalã, dar si de adevãrurile certe, probate cu documente de arhive sau in urma studierii minutioase a registrelor si cataloagelor scolare, in paralel cu obtinerea unor informatii de la persoane care au contribuit la evolutia Scolii Gimnaziale nr. 1 din Ibãnesti: profesorii Elena Nedelcu, Neculai Dimitriu si Gheorghe Nedelcu, profesorii universitari Ioan Ibãnescu si Aurora Hartopeanu, biologul Elena Anton, Valentina Blãnaru, scriitorul Stefan Dimitriu (cel care l-a incurajat pe autor sã scrie cartea), Antoaneta Grosu si Adriana Hurez. Cartea e dedicatã cadrelor didactice care au slujit cu toatã credinta si devotamentul lor aceastã scoalã din Ibãnesti, dar si locuitorilor satului (oameni harnici si ospitalieri, care au pretuit cartea si au fãcut sacrificii pentru a-si sustine material copiii la scolile inalte) si pãrintilor autorului, care lau sustinut material si moral pentru a ajunge profesor de istorie (acestia trãiserã drama colectivizãrii, iar tatãl sãu a fost inlãturat samavolnic de la serviciu). Din aceastã monografie aflãm cã prima scoalã din Ibãnestia fost mult timp o institutie de invãtãmant reprezentativã pentru mediul rural din fostul judet Tutova (panã in 1950), apoi din raionul Barlad (panã in 1968) si, actualmente, ea constituie o importantã unitate de invãtãmant rural din actualul judet Vaslui. Ea a avut elevi care au ajuns intelectuali de prestigiu. De altfel, impulsul scrierii cãrtii a fost acela ca ibãnestenii sã poatã avea parte de o carte scolarã de identitate a lor, documentatã, cu amãnunte corecte si scrisã pe intelesul tuturora, care sã reflecte viata scolarã si sã-i ajute sã strãbatã cu mintea ceata viitorului. Cãlãtoria prin trecutul si prezentul primei scoli din Ibãnesti- prin intermediul acestei grandioase lucrãrie o continuã fericire muncitã si castigatã in vesnica grabã fecundã a lumii, cãci amintirea a ceea ce a fost si ceea ce a devenit spalã parcã sufletul de tot praful fiecãrei zile din destinul locuitorilor comunei. Aceastã retrãire a istoriei ibãnestene are darul de a vedea cã frumusetea si voluptatea de a trãi au fost dintotdeauna la ele acasã, dar si de a starni curiozitatea cunoasterii civilizatiei si oamenilor locului. Astfel, vom observa minunata victorie a spiritului care a pulsat mai mereu cãtre o curatã renastere! Structura lucrãrii cuprinde trei capitole esentiale, care analizeazã evolutia primei scoli din Ibãnestisi calitatea invãtãmantului din aceastã zonã, precum si o serie de medalioane si profile biografice ale unor personalitãti din acest real, a cadrelor didactice ale scolii ibãnestiene si a unor oameni de alte profesii care au contribuit, cu totii, la crearea acestui spirit creator local. Asa cum e firesc, nu lipsesc Anexele si Bibliografia. În primul capitol, referitor la evolutia Scolii din Ibãnesti intre anii 1868-1948, autorul aminteste modul in care s-a desfãsurat procesul instructiv-educativ, activit atea culturalã si a cercurilor culturale, formarea si perfectionarea corpului didactic, dotarea materialã a scolii. În acest context, se mentioneazã legenda creãrii acestui sat de pe Colinele Tutovei in jurul anului 1477, cu ajutorul lui Vasile Ibãnescu, cel care fusese unul din cãpitanii voievodului moldav Stefan cel Mare. Totodatã, se aratã faptul cã inceputurile invãtãmantului din Ibãnesti sunt legate de tinda bisericii, apoi de apropierea fatã de Schitul Manzati, dupã carepe baza Legii Instructiunii Publice din 1864 (care prevedea cã instructia elementarã este obligatorie pentru toti copiii si cã in fiecare comunã ruralã se va infiinta o scoalã primarã cu invãtãtor)s-a infiintat, in septembrie 1868, prima scoalã de stat din Ibãnesti (care a functionat initial intr-o salã din vechea Primãrie, care era situatã la marginea satului). Primii invãtãtori au fost Constantin Mironescu, Vasile Scantei si N. V. Gadeiu, iar obiectele de studiu pentru clasa a IV-a erau: Religia, Lectura, Gramatica, Aritmetica, Istoria, Geografia si Conduita. Un rol important l-au avut reformele invãtãmantului intreprinse de Spiru Haret, prin care crestea prestigiul invãtãtorului ca apostol al neamului, se generaliza activitatea extrascolarã, iar cei cu varste intre 7-14 ani erau obligati sã se scolarizeze. Tot atunci s-au creat Cercurile culturale, cantinele scolare si Casa Scoalelorcu rolul de a administra constructia de scoli si de a le dota cu material didactic si mobilier. Toate acestea au dus la ridicarea materialã, culturalã si moralã a satului si scolii din Ibãnesti, contribuind la bunãstarea si educarea tãranilor. Chiar si in timpul Primului Rãzboi Mondial, scoala din Ibãnesti a functionat, pentru ca in perioada interbelicã sã cunoascã o maximã inflorire, avand un local nou, mai multi invãtãtori bine specializati (Neculai Anton, Ion Dimitriu, Cezar Rebegea, Elena Dimitriu, Anisoara Pamfil) si o populatie scolarã mult mai numeroasã si mai bine pregãtitã, datoritã trecerii la invãtãmantul obligatoriu de 7 ani. Perfectionarea cadrelor didactice se realiza prin: cursuri de repetitie in cadrul Scolilor Normale, conferinte scolare, cercuri culturale si grade didactice. Asadar, s-a inteles atunci necesitatea rãspandirii stiintei de carte la sate ca o conditie majorã a progresului societãtii romanesti, in paralel cu procesul de culturalizare a maselor (spre exemplu, la 15 august 1933 era inaugurat Cãminul cultural din Ibãnesti).

– continuare în numãrul viitor –

* Dr. Laurentiu Chiriac