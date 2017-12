Procurorul sef al Parchetului Husi, sanctionat disciplinar

vineri, decembrie 15, 2017, 3:00

Consiliul Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori în materie disciplinarã, a decis sanctionarea cu avertisment a Camelia Peterfy, prim-procurorul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Husi, pentru neîndeplinirea atributiilor de serviciu. În sarcina magistratului au fost retinute trei abateri, constând în nesolutionarea în termenul legal a câtorva zeci de dosare, pe care ulterior le-a redistribuit sau declarat ca solutionate, si peste o sutã de plângeri împotriva actelor, mãsurilor si solutiilor legale date de procurori. Cele mai multe dintre cele circa 200 de dosare nesolutionate în termen si ulterior clasate erau de pe vremea activitãtii procuroarei la Parchetul Roman, de unde, în vara anului trecut, s-a transferat la Husi.

Miercuri 13 decembrie, dupã douã amanãri ale hotãrarii, Sectia pentru procurori in materie disciplinarã din cadrul CSM a anuntat solutia la actiunea disciplinarã formulat de Inspectia Judiciarã la adresa primprocurorului Parchetului de pe langã Judecãtoria Husi, Camelia Peterfy. Cu ocazia unui control efectuat de respectivul organ al CSM, in aceastã varã, la Parchetul de pe langã Judecãtoria Roman, acolo unde Camelia Peterfy a indeplinit functia de prim-procuror panã la detasarea sa, in iunie 2016, prin concurs, la Husi, au fost descoperite mai multe nereguli in activitatea acesteia. Inspectorii judiciari au retinut in sarcina prim-procurorului Camelia Peterfy nesolutionarea unui numãr de 40 de dosare penale, toate retinute spre solutionare, pe care lea raportat ca fiind solutionate, si pe care acesta a solicitat grefierului sã le introducã in ECRIS ca fiind solutionate, desi in realitate nu erau finalizate si nu erau scãzute in Registrul de evidentã a activitãtii de urmãrire penalã si supravegherea cercetãrilor. În afara acestora, nu a solutionat alte 28 de dosare penale in perioade cuprinse intre 9 si 17 luni, dosare pe care ulterior le-a redistri – buit altor procurori, inspectorii judiciari mai constatand solutionarea cu depãsirea termenelor legale, de cãtre Peterfy, a unui numãr 146 de dosare, dupã 3 luni de la repartizare, si a altor 52 dosare, dupã 4 luni de la repartizare, toate cu solutii de clasare a cauzei. Nu au fost singurele nereguli constatate de Inspectia Judiciarã cu privire la activitatea in cadrul Parchetului Roman, mai fiind incriminatã si solutionarea cu depãsirea termenului legal, inclusiv prin antedatare, a unui numãr total de 118 de plangeri impotriva actelor, mãsurilor si solutiilor procurorilor, in 2015, si 26, in primul semestru al anului 2016, si, in aceeasi perioadã, a 3 cereri de recuzare. Împotriva acestor acuzatii, Camelia Peterfy a ridicat problema prescriptiei rãspunderii disciplinare, exceptie respinsã de CSM, care, prin decizia de miercuri, a admis, pe baza probelor adminis – trate, actiunea disciplinarã exercitatã de Inspectia Judiciarã impotriva prim-procurorului husean. Drept urmare, Sectia pentru procurori in materie disciplinarã a decis aplicarea sanctiunii disciplinare constand intr-un avertisment dat prim-procurorului Camelia Peterfy. Trebuie spus cã avertismentul este cea mai micã dintre sanctiunile ce pot fi aplicate si este mai mult o sanctiune moralã, prin care ßi se atrage atentia asupra faptei sãvarsite si i se pune in vedere cã, dacã nu se va indrepta si va sãvarsi noi abateri, i se vor aplica sanctiuni mai grave, panã la desfacerea contractului de muncã’, asa cum se aratã in Dreptul muncii. Decizia nu este definitivã, prim-procurorul avand posibilitatea sã o atace cu recurs la completul de 5 judecãtori al Înaltei Curti de Casatie si Justitie.