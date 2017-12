Primarul Pavãl a trasat directiile de actiune pentru 2018

vineri, decembrie 29, 2017, 3:00

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a fãcut bilantul anului 2017, unul pozitiv, câtã vreme municipalitatea a reusit sã realizeze programul de venituri stabilit prin buget si au fost finantate corespunzãtor activitãtile edilitare. Pe lângã asigurarea salarizãrii, lucrãrile de igienizare, organizarea activitãtilor sportive si culturale, învãtãmântul a primit cele mai mari sume de bani. Unele minusuri s-au înregistrat pe sectiunea dezvoltare, iar Vasile Pavãl a promis cã toate întârzierile la investitii vor fi recuperate în 2018, an care, a dat asigurãri primarul, va fi unul al dezvoltãrii.

La conferinta de presã de sfarsit de an, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a fãcut un scurt bilant al activitãtii municipalitãtii. Pavãl a spus cã 2017 a fost un an bun, in care s-a realizat programul propus prin executia bugetarã. Pe langã asigurarea salariilor angajatilor, a fost sustinutã activitatea din domeniu educatiei, s-au acoperit toate prestatiile sociale pe segmentul asistentei sociale, culturã, sport, igienizarea comunitãtii. În cursul anului 2017, cele mai mari resurse financiare au fost orientate cãtre invãtãmant, domeniu in care s-au si obtinut rezultate meritorii la nivel regional si national. ‘Implementarea legii salarizãrii unice a bugetarilor a fost foarte importantã pentru noi, si am reusit sã asigurãm salariile pe 2017. Din acest punct de vedere, anul curent s-a incheiat bine. Anul viitor, vom face toate eforturile pentru a pãstra Vasluiul pe locul pe care si l-a castigat in ultimii ani. Avem un trend pozitiv la imagine, dar nu numai. Vom aborda activitatea noastrã administrativã cu responsabilitate, strãduintã, profesionalism si trasnsparentã’, a spus Vasile Pavãl.

Minusuri la dezvoltare

La capitolul dezvoltare, s-a avut in vederea finantarea obiectivelor de investitii aflate in derulare, precum si schitarea directiei de dez voltare pentru perioada urmãtoare. ‘În acest an, am fost la interferenta a douã perioade de finantare a Uniunii Europene. Pentru executia bugetarã 2007 – 2014, obiectivele realizate sunt puse in functiune, iar aceastea au intregit zestrea patrimonialã a orasului. Proiectele aferente perioadei 2014 – 2020 se aflã in perioada de implementare. La sectiunea de dezvoltare au fost si fonduri locale, care s-au materializat in lucrãri de infrastructurã. Ne preocupã si continuãm dezvoltarea comunitãtii noastre si pe viitor. Am cateva restante la acest capitol, si imi asum responsabilitatea. Poate nu am gãsit mijloacele de a realiza toate programele. Pe anul 2017, sectiunea dezvoltare se va incheia cu un procent de realizare de 70 – 75%’, a precizat Vasile Pavãl. Motivele care au dus la intarzierea unor investitii tin de lipsa constructorilor, a documentatiilor tehnice, lipsa de coordonare la nivel local etc. Pentru noul Bazar au fost obtinute cu greutate avizele de la ISU, pentru strada Republicii si Traian documentatiile de proiectare au fost finalizate aproape de sfasitul anului, iar din cauza slabei mobilizãri a constructorilor, nu au fost finalizate proiectele de apã si canal de pe strãzile Husului si Costache Negri. ‘Toate aceste intarzieri ne creeazã o problemã de bilant. Îmi asum responsabilitatea pentru nerealizarea lor; poate nu am insistat, nu am acordat mai multã atentie. În anul 2018, vom aborda toate aceste proiecte cu mai multã responsabilitate, pentru cã ele se vor regãsi si in bugetul pe anul viitor’, a mai spus Vasile Pavãl.