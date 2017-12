Primãria Vaslui a colectat la bugetul local 141 milioane de lei

miercuri, decembrie 20, 2017, 3:00

În primele 11 luni ale anului 2017, la bugetul local al municipiului Vaslui s-au realizat venituri de 141 milioane lei. Sumele încasate din impozite si taxe locale se ridicã la 22,1 milioane de lei. La capitolul cheltuieli, s-au efectuat plãti în valoare totalã de 128,8 milioane de lei. Cât priveste sectiunea dezvoltare, în urmãtorii ani, în municipiul Vaslui se vor implementa peste 100 de proiecte finantate din fonduri europene, din bugetul national si bugetul local.

La data de 30 noiembrie 2017, veniturile bugetului local al municipiului Vaslui s-au realizat in procent de 90,67%. Veniturile totale realizate se ridicã la suma de 141.128.284 lei, fatã de prevederi bugetare definitive de 153 milioane de lei. Astfel, pe sectiunea functionare, incasãrile realizate sunt in valoare de 132,4 milioane de lei, ceea ce reprezintã un procent de realizare de 90,32%. La sectiunea dezvoltare, incasãrile realizate sunt mult mai mici, adicã suma de 8,6 milioane de lei, dar cu un procent de realizare foarte bun, respectiv 135,90%. Veniturile colectate din impozite si taxe locale s-au realizat in procent de 87,91%, ceea ce reprezintã incasãri de 22,1 milioane de lei. Pe segmentul sumelor realizate din cotele defalcate din impozitul pe venit s-au incasat 35,8 milioane de lei (79,92%). De asemenea, sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate s-au realizat intr-un procent de 91,76%, reprezentand colectãri in sumã de 72,3 milioane de lei. Eugen Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui, a spus cã gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local la data de 30 noimebrie 2017, determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile proprii progra – mate, este de 83%. De asemenea, gradul de finantare din veniturile proprii ale bugetului local, determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile totale incasate, este de 41,68%.

Cheltuieli de 128 milioane lei

La capitolul cheltuieli, s-au efectuat plãti in valoare totalã de 128,8 milioane de lei, ceea ce reprezintã un procent de realizare de 79%. Dacã pe sectiunea functionare sau operat plãti in valoare de 124,3 milioane de lei, la capitolul dezvoltare, plãtile inregistrate sunt de 4,4 milioane de lei. Cele mai consistente plãti, in sumã de 72,6 milioane de lei, s-au fãcut pentru cheltuielile de persoanal, in timp ce pentru bunuri si servicii s-au operat plãti in valoare de 30,9 milioane de lei. Totodatã, in domeniul asistentei sociale s-au inregitrat plãti in sumã de 7,3 milioane de lei, iar pentru subventii a fost alocatã suma de 3,2 milioane de lei.

Peste 100 proiecte de dezvoltare

În cursul lunii octombrie 2017, Consiliul Local Vaslui a aprobat ‘Strategia Integratã de Dezvoltare Urbanã a Zonei Metropolitane Vaslui pentru perioada 2014-2023’. Strategia cuprinde peste 100 de proiecte de dezvoltare, care urmeazã sã fie implementate in urmãtorii ani in municipiul Vaslui si comunele care fac parte din Zona Metropolitanã. Este vorba despre proiecte finantate din fonduri europene, din bugetul national, bugetul local sau alte surse de finantare. Proiectele care vor fi demarate in municipiul Vaslui si unitãtile administrativ-teritoriale care tin de zona metropolitanã vizeazã extinderea troleului, a spatiilor verzi, investitii in zona comunitãtilor defavorizate, in educatie. Se prevede extinderea Parcului Copou, constructia unor case sociale in zona Rediu, investitii in liceele vasluiene ‘Stefan Procopiu’ si ‘Ion Mincu’ etc. Strategia reprezintã un document programatic care se adreseazã unei game largi de probleme economice, sociale si de mediu ale comunitãtii. Documentul constituie baza dezvoltãrii planurilor de actiune pentru administratia publicã localã si organizatiile partenere, in vederea prezentãrii de proiecte in cadrul programelor de finantare nationale si europene care sprijinã dezvoltarea localã. Dezvoltarea municipiului Vaslui este vãzutã prin prisma apartenentei acestuia la o zonã urbanã functionalã alãturi de Bãlteni, Delesti, Laza, Lipovãt, Munteni de Jos, Munteni de Sus, Puscasi, Stefan cel Mare, Vãleni si Zãpodeni.