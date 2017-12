Pompierii, non-stop la datorie!

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Chiar înaintea Crãciunului, pompierii au intervenit cu sapte autospeciale si 25 de subofiteri pentru stingerea unui incendiu de proportii izbucnit la un depozit de deseuri din Zona Industrialã a municipiului Vaslui. Metaforic vorbind, actiunea a fost o „încununare” a muncii depuse de pompierii vasluieni de-a lungul anului, în primele 11 luni, acestia având nu mai putin de 320 de astfel de interventii. Peste an, au fost salvate nu mai putin de 74 de persoane, 603 animale si 207 pãsãri, valoarea de 4,5 milioane lei a bunurilor mistuite de foc reprezentând a 20-a parte a nunurilor protejate.

Sambãtã dimineata, pompierii au fost solicitati sã intervinã pentru stingerea unui puternic incendiu izbucnit la depozitul de deseuri a fabricii de fibre de sticlã Bico Industries, situat in Zona Industrialã a municipiului Vaslui. Initial, in zonã s-au deplasat trei autospeciale de stingere a incendiului, impreunã cu echipajele aferente, ulterior, fiind nevoie de interventia a incã patru autospeciale. Incendiul a fost lichidat dupã mai bine de patru ore de luptã cu flãcãrile, munca pompierilor fiind ingreunatã de lipsa din zonã a hidrantilor. Din fericire, nu au fost inregistrate victime omenesti, iar pagubele materiale au fost minime, in apropiere nefiind alte obiective ce ar fi putut fi amenintate de flãcãri. Este al doilea incendiu major din ultima perioadã la care pompierii militari din cadrul ISU ßPodul Înalt’ Vaslui au fost solicitati cu succes sã intervinã, dupã un alt eveniment petrecut acum douã luni, la un depozit de marfã din zona Leguvas, care a mistuit marfã in valoare de peste un milion si jumãtate de lei. De altfel, conform unui raport prezentat de conducerea ISU ßPodul Înalt’ Vaslui, numãrul incendiilor la care pompierii militari sau cei voluntari, apartinand Serviciilor Locale pentru Situatii de Urgentã, a fost in crestere cu 5% in primele 11 luni ale acestui an fatã de perioada similarã a anului trecut. În total, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017, pompierii au intervenit la 320 de astfel de evenimente, dintre care 6 actiuni au fost pe raza judetului Iasi. ßÎn perioada analizatã, s-au produs 248 incendii la gospodãriile populatiei (in medie 0,74 pe zi). Din totalul acestora, 76 incendii, reprezentand 31%, au avut loc in mediu urban, iar 172, un procent de 69%, in mediu rural, ponderea incendiilor la gospodãriile cetãtenesti fiind de 78%. Ponderea cea mai mare dupã destinatia locului producerii incendiilor se mentine la poduri/acoperisuri – 20%, depozite de furaje – 16%, spatii pentru locuit – 13%, spatii pentru preparat hrana – 10%, adãposturi animale si mijloace transport persoane, cate 7%, curte/grãdinã si magazii – 4%, mijloace transport mãrfuri si vegetatie uscatã, cate 2,5%, alte situatii 15%’, se aratã in raportul ISU Vaslui. Alte 27 de incendii au afectat bunuri din domeniul public sau privat al localitãtilor, si 29 de incendii au afectat domeniul privat. S-a constatat o crestere alarmantã, cu 57%, a numãrului persoanelor decedate in incendii, de la 7, in 2016, la 11 persoane, in 2017, dar si, cu 13% a numãrului de persoane rãnite (8 rãniti in 2016, respectiv 9, in 2017). Munca, profesionalismul si abnegatia pompierilor vasluieni sau concretizat, in 2017, prin salvarea a nu mai putin de 74 de persoane, din care 35 din incendii, 39 de persoane din alte situatii limitã: blocate in locuintã, rãtãcite, transportate la ambulantele blocate in nãmeti etc. Au fost salvate si 603 animale si 207 pãsãri, dar si bunuri in valoare totalã de aproximativ 76,5 milioane lei, Comparativ, bunurile distruse in urma incendiilor au fost estimate la 4.448.710 lei, o valoare de 19 ori mai micã decat a celor salvate prin interventia pompierilor. Pregãtirea continuã a pompierilor si intretinerea mijloacelor tehnice avute la dispozitie, in special a autospecialelor, s-a concretizat prin reducerea, fatã de 2016, a timpilor de rãspuns, de la 14 la 13 de minute, si a timpilor de interventie, de la 93 la 85 de minute, dar si a vitezei de deplasare la interventie, care, in medie, a fost de 50 km/orã, parametri ce ar putea fi cuantificati prin reducerea pagubelor materiale sau a numãrului de posibile victime omenesti. Chiar si in aceastã perioadã, a Sãrbãtorilor de Iarnã, pompierii vasluieni sunt la datorie, gata sã intervinã la orice solicitare, si, totodatã, fac un apel cãtre populatie ca, pentru a se bucura in liniste si sigurantã de aceastã atat de asteptatã perioadã, sã respecte normele de securitate la incendiu.