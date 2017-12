Politistii de frontierã vasluieni, alãturi de copii si bãtrâni, de Sãrbãtori

miercuri, decembrie 27, 2017, 3:00

A devenit deja traditie ca în Zilele Crãciunului, politistii de frontierã sã fie alãturi de membrii comunitãtii în care îsi desfãsoarã activitatea. Astfel, bãtrâni singuri, lipsiti de ajutor si aproximativ 250 de copii provenind din familii aflate în dificultate financiarã, din 21 de localitãti de pe valea râului Prut, au primit cu bucurie vizita mesagerilor lui Mos Crãciun, din partea Politiei de Frontierã din judetul Vaslui.

Politistii de frontierã au oferit daruri constand in produse alimentare (alimente de bazã) si nealimentare (articole de imbrãcãminte, incãltãminte, jucãrii) in valoare totalã de peste 6.000 lei. Toate cadourile au fost procurate cu sprijinul financiar al Asociatiei Umanitare Frontiera Husi, Corpului National al Politistilor – CT Vaslui, dar si prin contributia benevolã, dar substantialã, a politistilor de frontierã din cadrul Sectoarelor Politiei de Frontierã Husi, Berezeni si Fãlciu. Copiii au primit de la Mos Crãciun dulciuri, sucuri, bom boane, prãjituri, legume, fructe, produse alimentare de bazã dar si imbrãcãminte, incãltãminte si jucãrii. Politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Fãlciu au adus daruri consistente in casele a 15 familii din zona de responsabilitate, aducand zambete pe chipurile copiilor provenind din familii numeroase si bucurie in inimile bãtranilor lipsiti de ajutor. Politistii de frontierã din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui si Sectorului Politiei de Frontierã Husi au avut o intalnire incãrcatã de emotie in data de 22 decembrie, in localitatea Pãdureni, unde au vizitat Centrul de Zi ßPrietenia’. Înfiintat prin Progra mul Phare CBC 2004-2006, centrul gãzduieste 30 de copii, cu varste cuprinse intre 4 si 14 ani, provenind din familii defavorizate, cu precãdere monoparentale, de pe raza comunei Pãdureni. Scopul centrului este prevenirea abandonului scolar prin oferirea de ajutor material (o masã caldã, o baie caldã, spatii pentru studiu amenajate la cele mai inalte standarde europene) si ajutor profesionist in intocmirea temelor pentru acasã, oferit de voluntari, cadre didactice inimoase din municipiul Husi. Aici, politistii de frontierã, alãturi de reprezentanti ai Unitãtii Militare 01776 Husi, au oferit cu generozitate micutilor daruri, con – stand in obiecte de imbrãcãminte si incãltãminte. Copiii, vizibil incantati si emotionati, nu au rãmas mai prejos si au oferit un adevãrat spectacol musafirilor, colindandu-i, recitand poezii specifice sezonului si oferin – du-le suveniruri confectionate de ei insisi. Emotii puternice au simtit si politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni care in ajun de Sãrbãtoare au primit colindãtori. Un grup de 30 de pitici de varstã prescolarã din cadrul Grãdinitei nr. 2 Berezeni, imbrãcati in costume traditionale, coordonati de cadre didactice inimoase, au urat si colindat cu mult suflet si veselie, dovedind o datã in plus cã Spiritul Crãciunului incã existã, in fiecare dintre noi, indiferent de varsta pe care o avem. Gazde primitoare, politistii de frontierã i-au rãsplãtit pe colindãtori cu fructe, colaci si bomboane. Si in acest an politistii de fron – tierã au dat dovadã de generozitate si au contribuit benevol cu diferite sume de bani. Din sumele de bani colectate politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Bivolari au oferit unui numãr de 20 familii din localitãtile de frontierã Bivolari, Probota si Trifesti, pachete cu produse alimentare, dulciuri si fructe. De asemenea, politistii de frontierã gãlãteni au adus in sufletele celor mici, o imensã bucurie prin oferirea de cadouri, cu prilejul Sfintelor Sãrbãtori de iarnã. Astfel, colegii nostri din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Foltesti au oferit cadouri constand in dulciuri, fructe, sucuri si jucãrii unui numãr de 61 copii din localitãti din zona de competentã. Copiii, vizibil incantati, nu au rãmas mai prejos si i-au colindat pe politistii de frontie – rã, au recitat poezii si au cantat. La cumpãna dintre ani, politistii de frontierã transmit tuturor crestinilor sincere urãri de sãnãtate, liniste sufleteascã si viatã indelungatã alãturi de cei dragi. Sãrbãtori fericite!