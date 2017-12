Politistii au actionat noaptea, dar nu ca hotii!

marți, decembrie 12, 2017, 3:00

În noaptea de sambãtã spre duminicã, aproximativ 40 de politisti din cadrul IPJ Vaslui (de ordine publicã si de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Vaslui, de investigare a criminalitãtii economice, sprijiniti de politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale), in colaborare cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vaslui si reprezentanti ai altor institutii au actionat pe raza municipiului Vaslui. Actiunea s-a axat pe prevenirea si combaterea activitãtilor ilegale in domeniul sigurantei si ordinii publice si combaterea evaziunii fiscale. Politistii au constatat o infractiune la Legea 8/1196 privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si 6 contraventii. Pe numele a 2 persoane fizice au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 970 lei, pentru abateri la regimul rutier si la respectarea ordinii si linistii publice. De asemenea, politistii au efectuat controale pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor la 12 obiective din municipiul Vaslui si au legitimat peste 140 de persoane. A fost intocmitã documentatia necesarã in cazul a 2 societãti comerciale care isi desfãsurau activitatea, desi nu aveau autorizatie de functionare valabilã, urmand a se lua mãsuri legale. Astfel de activitãti vor fi desfãsurate in sistem integrat, impreunã cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice si in perioada urmãtoare.