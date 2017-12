Politistii, activitãti preventive si în unitãtile de învãtãmânt

vineri, decembrie 15, 2017, 3:00

Având în vedere faptul cã si în acest an una din prioritãtile Politiei Române este prevenirea delincventei juvenile si a victimizãrii minorilor, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetea Vaslui au avut pe parcursul ultimelor douã sãptãmâni mai multe întâlniri cu elevi de gimnaziu si de liceu.

Aceste activitãti vor continua, panã ce elevii vor intra in vacantã scolarã, la mai multe licee si scoli de pe raza judetului Vaslui. Politistii explicã prevederile legislative in functie de varsta elevilor, nivelul de cunoastere si intelegere, pe mai multe paliere: respectarea normelor de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice; formarea conduitei preventive a elevilor in calitate de participanti la traficul rutier, ca pietoni, pasageri in autovehicule, biciclisti sau conducãtori de mopede/autovehicule; respectarea prevederilor legale si de sigurantã in ceea ce priveste articolele pirotehnice (avand in vedere aceastã perioadã din an, cand sunt comercializate si folosite intens astfel de obiecte si in contextul Planului national de actiune ‘Foc de artificii’). Elevii au fost informati cu privire la sanctionarea faptelor de incãlcare a normelor de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice prevãzute de Legea 61/1991, exemplificandu-se in mod concret abaterile pe care adolescentii le comit in mod frecvent. În ceea ce priveste implicarea acestora in infractiuni, ca autori sau victime, politistii le-au adus la cunostintã prevederile legii in ceea ce priveste infractiunile contra patrimoniului, persoanei, integritãtii corporale sau sãnãtãtii si contra libertãtii si integritãtii sexuale. Tinerii conducãtori auto au fost avertizati cu privire la riscurile accidentelor rutiere in conditiile unei conduite imprudente si/sau agresive, precum si a gravitãtii consecintelor in cazul nerespectãrii normelor rutiere. Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere in care sunt implicati tinerii sunt lipsa de experientã, inclinatia spre vitezã excesivã si teribilism, tendinta acestora de a nu respecta prevederile legale, carentele in educatia rutierã. De asemenea, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase le-au adus la cunostintã adolescentilor unele evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Acestia au aflat cã este interzisã detinerea, utilizarea si vanzarea cãtre publicul larg a articolelor pirotehnice de divertis – ment din categoriile 2, 3 si 4, a artico – lelor pirotehnice de scenã (T1 si T2) si a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine si sigurantã publicã, securitate si pentru protectia mediului. Persoanele fizice sau juridice au – torizate pot folosi articolele piroteh – nice de divertisment numai cu luarea mãsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor si a mediului, si doar in anumite situatii, strict reglementate prin lege. Orice operatiune cu articole pirotehnice, efectuatã fãrã drept, constituie infractiune si se pedep – seste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1 cãtre persoane cu varsta sub limita prevãzutã de lege, respectiv 18 ani, precum si comercializarea cãtre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de cãtre pirotehnicieni, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã.