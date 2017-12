PNL: «Echipa de necinstiti» din fruntea DGASPC Vaslui continuã!

marți, decembrie 12, 2017, 3:00

Cum jaful de la ‘Protectia Copilului’, evaluat oficial in luna mai a acestui an, de cãtre inspectorii Camerei de Conturi Vaslui, la suma de 2,5 milioane de lei nu a produs nici mãcar rumoare la nivelul CJ Vaslui, domnul presedinte Dumitru Buzatu, din postura usor deductibilã de complice, se pregãteste pentru o nouã loviturã. În locul lui Ionel Stefãnicã Armeanu, care intelegem cã trage spre pensionare, mai ales de cand s-a depistat risipa banilor publici, il pregãteste la sefia DGASPC Vaslui pe nimeni altul decat Ioan Buruianã. Cine este domnul Buruianã?! Este chiar directorul general adjunct economic-administrativ al institutiei, primul rãspunzãtor pentru haosul si batjocura bugetului institutiei, descoperite de Camera de Conturi Vaslui. Concluzia, asadar, e simplã: domnul Buzatu, presedintele CJ Vaslui, in loc sã il tragã la raspundere pe domnul Buruianã pentru tonele de benzinã si motorinã consumate fãrã justificare, pentru cazãrile de lux, decontate din banii bietilor copii orfani, pentru contractele fragmentate in contra legii si date preferential unei firmeprietene, dar si alte asemenea fãradelegi, ce face?! Pur si simplu il avanseazã! O strategie cat se poate de previzibilã, spun cunoscãtorii domnului Buzatu, care efectiv nu isi doreste altceva decat sã mentinã functional mecanismul de scurgere a banilor publici de la ‘Protectia Copilului’. Si cine, in afarã de domnul Buruianã, ar fi mai priceput si mai cunoscãtor, pentru modul in care poti sã jefuiesti o instituitie de 2,5 milioane de lei (Raportul 13/25.05.2017 al Camerei de Conturi Vaslui), dar sã nu pãtesti absolut nimic, ba, mai mult, sã fii si avansat pentru aceastã incredibilã ‘performantã’ profesionalã!? Domnul Buruianã, asadar, este inlocuitorul perfect al domnului Armeanu. Sã nu uitãm cã salariul de care se bucurã in prezent domnul Buruianã este cel mai mare din institutie, nu mai putin de 10.200 lei brut. Angajatii simpli si cu leafã mai micã de 2.000 de lei, multi dintre ei, care fãceau proteste in stradã pana acum cateva zile, cã nu si-au luat salariile de douã luni, trebuie sã stie asta. Domnul Buruianã are peste 10.000 de lei leafã, iar acum, ‘de bine’ ce a vegheat si subscris prin propria-i semnãturã la jaful din bugetul pe 2016 al institutiei, va mai fi si avansat in functia de sef suprem al DGASPC Vaslui. Întrebarea legitimã este: oare intre toti angajatii din Directie, intre toti specialistii care muncesc onest, ocrotind categoriile vulnerabile din judet, nu se gãseau oare niste oameni seriosi, competenti si buni profesionisti, care sã inlocuiascã definitiv echipa de necinstiti din fruntea DGASPC Vaslui?! Rãspunsul trist este cã s-ar fi gãsit, dar aceia n-ar fi stiut niciodatã cum sã fure 2,5 milioane de lei fãrã sã pãteascã nimic! Asa cã domnul Buzatu l-a ales pe domnul Buruianã, care stie bine mestesugul jongleriilor cu bani publici.

Departamentul de Comunicare, PNL Vaslui