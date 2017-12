Piata porcilor, în cãdere liberã

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Tãranii din judetul Vaslui au în gospodãrii peste 100.000 de porci. În jur de 80.000 de capete au peste 100 kilograme si sunt destinate sacrificãrii. Oferta este cu mult mai mare decât cererea, iar preturile nu acoperã cheltuielile crescãtorilor. Pentru cã vânzãrile merg prost, se estimeazã cã pretul va scãdea în apropierea Crãciunului de la 10 8 lei kilogramul/viu. Singura sansã a tãranilor sã cîstige un ban este sã îsi comercializeze animalele în alte zone ale tãrii.

La aceastã datã, in gospodãriile tãrãnesti din judetul Vaslui sunt inregistrati peste 100.000 de porci, din care 80.000 de capete au o greutate intre 110 – 120 de kilograme si sunt destinate sacrificãrii. Restul este tineret si scroafe matcã. În judet mai sunt si douã ferme zootehnice care ingrasã porci, iar marfa este procesatã in sistemul indutrial si scoasã la vanzare in magazinele din centrele urbane. Cãtãlin Chelmu, directorul Oficiului Judetean de Zootehnie Vaslui, a spus cã oferta de porci de pe piatã este mult mai mare decat cererea, iar tendinta din urmãtoarele sãptãmani va fi de scãdere a pretului. ‘Crescãtorii de porci s-au incãpãtanat si au continuat sã crescã un numãr mare de animale. Au sperat cã, odatã cu sfarsitul anului, preturile vor creste, si asa isi vor mai scoate de cheltuieli. Însã, dupã semnalele din prezent, preturile vor scãdea odatã cu apropierea sfarsitului de an. Este marfã, este plin Internetul cu anunturi de vanzare, la fel si ziarele. Dacã nu resusesc sã isi vandã animalele, in preajma Crãciunului, preturile vor scãdea. Tãranii nu isi mai permit sã tinã animalele in continuare, pentru cã nu isi acoperã cheltuielile si vor cãuta sã vandã la preturi mai mici. Dupã sãrbãtori, preturile vor scãdea si mai mult’, a explicat Cãtãlin Chelmu.

Taranii sunt pe minus

În prezent, pretul de 10 lei kilogram/viu este unul destul de bun pentru cumpãrãtori, dar acesta nu acoperã cheltuielile si munca micilor fermieri. Un pret in jur de 12-13 kilogramul/viu este mult mai apropiat de cerintele crescãtorilor de porcine. ‘Nu mai este o afacere bãnoasã cresterea porcilor. Crescãtorii asteaptã ca preturile sã se miste in sus, dar nu va fi asa. Pretul de acum pentru un porc sãnãtos, crescut ecologic in curtea tãranului, este mic. Este posibil ca preturile la porcii in viu sã scadã panã la 8 lei/kilogram. Si pretul la purcei, in primãvarã, a fost foarte mic. Un purcel de 25 kilograme putea fi cumpãrat cu 200 -300 de leiî, a mai spus Cãtãlin Chelmu. În conditiile in care 36% din familiile din judet locuiesc in mediul rural, agricultura de subzistentã se dovedeste a fi extrem de eficientã. Practic, familiile de la tarã asigurã necesarul de carne si pentru rudele de la oras, astfel incat circa 200.000 de vasluieni au produsele traditionale pe masa de Crãciun. ‘Trei sferturi din cei care trãiesc la oras au rude la tarã si iau carne de porc de acolo. Cum sã ai o piatã de vanzare?! Avem un surplus de porci care nu este absorbit de piatã. Dacã nu este o piatã organizatã, atunci piata este controlatã de cei mai puternici, adicã de marile magazine. Gospodãriile tãrãnesti vand anevoios porcii. Crescãtorii vor trebui sã vandã in alte regiuni ale tãrii pentru a-si scoate cheltuielile’, a spus Attila Miklos, fostul director al Oficiului Judetean de Zootehnie. Calitatea cãrnii de porc este influentatã de sistemul de crestere (industrial sau gpspodãresc) si precocitate (ideal este porcul care la 180 – 200 de zile are o greutate de 110 – 120 kilograme.