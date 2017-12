Peste 320.000 de lei pentru legumicultorii vasluieni

vineri, decembrie 15, 2017, 3:00

Ieri, au venit in judetul Vaslui banii pentru legumicultorii care s-au inscris in programul de cultivarea a tomatelor in sere si solarii. Este vorba despre 24 de fermieri care au depus dosarele in cursul lunii noiembrie si vor incasa o sumã totalã de 323.553 lei. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a spus cã cel tarziu panã marti, sãptãmana viitoare, banii vor intra in conturile producãtorilor agricoli. În aceastã lunã, alti patru fermieri vor primi ajutorul de minimis pentru productia si comercializarea rosiilor, dipã ce, in iunie, primii 14 fermieri au primit banii pentru tomatele vandute, iar in luna octombrie, alti 6. Guvernul a prelungit perioada de valorificare a productiei de tomate din spatii protejate obtinutã din ciclul II de vegetatie, intre 23 octombrie-20 decembrie.