Performanta in educatie si alte domenii a copiilor si tinerilor institutionalizati din Vaslui, premiata

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Astãzi, cu incepere de la ora 11.00, la sediul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad, situat pe Bulevardul Epureanu nr. 19, are loc cea de-a II-a editie a festivitãtii intitulate ‘Premiile celor mai valorosi copii si tineri institutionalizati din judetul Vaslui in anul 2017’. Actiunea are ca scop stimularea competivitãtii in randul copiilor si tinerilor separati temporar sau definitiv de pãrinti si premierea celor cu rezultate deosebite la invãtãturã sau care au demonstrat implicare socialã, creativitate in pregãtirea pentru viatã si alte merite deosebite in diverse domenii. Editia 2017 aduce un element de noutate, si anume premierea unui profesionist in asistentã socialã, fapt ce se doreste a fi un semn de apreciere a muncii desfãsurate si, in egalã mãsurã, o modalitate de stimulare a initiativei si a realizãrilor deosebite in activitatea profesionalã. Initiativa in premierea copiilor si desfãsurarea evenimentului apartine Asociatiei Nationale a Copiilor Institutionalizati si a Fostilor Asistati din Romania (ANCIFAR – Frãtia), reprezentatã de George Bogdan, in calitate de presedinte. Ca si la prima editie, sponsorul care sustine financiar derularea festivitãtii de premiere este The Romanian Air Traffic Services Administration – ROMATSA.