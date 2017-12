Perdanti la fondurile europene

marți, decembrie 5, 2017, 3:00

Agentia de Dezvoltare Regionalã Nord-Est Piatra Neamt a actualizat, la mijlocul lunii trecute, situatia contractelor aprobate in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020. Dintr-un total de 112 proiecte care au primit undã verde pentru finantare si sunt in curs de implementare, firmele din judetul Vaslui au reusit sã depunã doar 4 proiecte, fapt care ne situeazã la coada clasamentului, alãturi de judetul Botosani. În schimb, grosul finantãrilor a fost accesat de firme din Iasi, Bacãu si Piatra Neamt, fondurile neramburabile europene fiind alocate pentru diferite domenii de activitate. Peste 85% din proiecte sunt depuse de firme pe axa prioritarã 2 – Îmbunãtãtirea competitivitãtii intreprinderilor mici si mijlocii. Cateva proiecte sunt inregistrate pe alte axe de finantare: Îmbunãtãtirea mediului urban si conservarea durabilã a patrimoniului cultural, Reabilitarea infrastructurii rutiere regionale si Turism. Unul din proiectele din judetul Vaslui, in valoare totalã de 911.571 lei, vizeazã consolidarea pe piatã a unei firme prin modernizarea si dotarea punctului aferent activitãtii de servicii de arhivisticã. Un alt proiect castigãtor priveste dezvoltarea activitãtii unui operator de pe piata tehnicii dentare, valoarea investitiei ridicandu-se la suma de 446.646 lei. Un alt proiect a fost adjudecat de o firmã din municipiul Barlad, care va investi 1.034.594 lei in achizitia de utilaje si echipamente moderne, care sã asigure capacitatea tehnicã necesarã de executie a lucrãrilor de pregãtire a terenului. Nu in ultimul rand, cel mai mare proiect castigat de o firmã din Vaslui are ca obiectiv consolidarea pe piatã prin diversificarea activitãtii in domeniul productiei de solutii ignifuge si fabricarea altor produse chimice.

Esec anticipat

La inceputul acestui an, oamenii de afaceri din judetul Vaslui au tras un semnal de alarmã in ceea ce priveste dezastrul care se prefigura pe piata fondurilor europene. Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui, spunea cã intreprinzãtorii sunt foarte rezervati din mai multe puncte de vedere cu privire la capacitatea de atragere a fondurilor europene. ‘Pe de o parte, oamenii de afaceri sunt sceptici fatã de procedurile de derulare a proiectelor europene, iar pe de altã parte, sunt speriati de modul in care se fac plãtile pe proiecte. Vorbim de o slabã implicare a bãncilor in sustinerea pãrtii de cofinantare pentru proiectele europene, atitudine care este o meteahnã mai veche. Institutiile financiare nu sunt armonizate cu indicatiile date de autoritãti si nici cu semnalele venite dinspre mediul de afaceri’, spunea Ionel Constantin.

Prea multa birocratie

La randul lui, Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, spunea cã actualele ghiduri pentru proiectele europene sunt extrem de complicate. ‘Sunt cele mai proaste ghiduri ale solicitantului de cand Romania a avut acces la fondurile de preaderare, in urmã cu peste 15 ani. Aceste ghiduri ii debusoleazã pe cei care vor sã acceseze fonduri europene. Acum, cel mai greu este sã implementezi un proiect european. Agentii economici care ar avea curaj sã acceseze fonduri europene sunt in situatia de a renuntaî, a spus Ovidiu Copacinschi. Mai mult, in conditiile in care au trecut deja patru ani din exercitiul bugetar 2014-2020 al Uniunii Europene, situatia este extrem de gravã. ‘Cand sã se mai intocmeascã proiecte, sã se aprobe si sã se implementeze investitiile?!’, s-a intrebat Copacinschi.