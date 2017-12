Pentru fermieri, Mos Crãciun vine (si) de la APIA!

miercuri, decembrie 27, 2017, 3:00

Aproape trei sferturi din cei 21.861 de fermieri vasluieni care au depus în acest an la APIA cereri de subventii în agriculturã si-au primit banii înainte de Crãciun. Lor li se adaugã alti 395 de fermieri cãrora le-au fost virate în conturi subvetiile pentru motorina folositã în agriculturã în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017, în total peste 3 milioane lei.

APIA – Centrul Judeean Vaslui continuã si in aceastã perioadã autorizarea pentru plata finalã a subventiilor pe anul 2017, procedura inceputã pe 4 decembrie. ‘Panã acum, au fost autorizati pentru plata finalã 15.999 de fermieri, cea ce reprezintã 73,18% din totalul de 21.861 fermieri vasluieni care au depus cereri de sprijin anul acesta. Termenul final de platã al subventiilor aferente anului 2017 este 30 iunie, insã considerãm cã vom finaliza aceastã actiune mult inaintea acestui termen, astfel incat toti beneficiarii sã dispunã de sumele necesare demarãrii in bune conditii a campaniei agricole de primãvarã 2018’, a declarat Rãzvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui. Cuantumul plãtilor directe in sectorul vegetal aprobate pentru anul 2017 sunt urmãtoarele: sche – ma de plata unicã pe suprafatã, in cuantum minim de 97,2452 euro/ha; plata redistributivã, constand in 5 euro/ha pentru primul interval, respectiv 1 – 5 ha inclusiv si 48,3251 euro/ha pentru al doilea interval: peste 5 si panã la 30 ha inclusiv; plata pentru practici agricole benefice pentru climã si mediu, asa numita platã pentru inverzire, de 57,1745 euro/ha si plata pentru tinerii fermieri – 24,3113 euro/ha. În ceea ce priveste sectorul zootehnic, pe scheme de platã, cuantumurile sunt de 519,9658 euro/cap de animal, pentru sprijinul cuplat categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, si 442,0754 euro/cap de animal, reprezentand sprijin cuplat categoria vaci de lapte. La nivelul Centrului Judetean APIA Vaslui au solicitat sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne si metisii acestora un numãr de 9 fermieri pentru 278 animale, si pentru sprijinul cuplat categoria vaci de lapte, un numãr de 20 de fermieri, pentru 983 capete. Pentru sprijinul cuplat categoria bivolite de lapte, pentru care se acordã 187,6676 euro/cap de animal, nu au fost solicitãri. Plãtile se fac in lei, la un curs valutar pentru FEGA de 4,5993 lei/euro valoare stabilit de Banca Centralã Europeanã la data de 29.09.2017, si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C nr. 329/05 din 30.09.2017. Tot in ajunul Crãciunului, incepand cu 21 decembrie, Centrul Judetean APIA Vaslui a efectuat plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã in agriculturã, aferentã cantitãtilor de motorinã utilizate in trimestrul III 2017, respectiv in perioada 1 iulie – 30 septembrie. Banii au ajuns in conturile a 395 de fermieri din judetul Vaslui, suma totala plãtitã acestora fiind de 3.078.593 lei.