Olimpiada de Istorie, la start!

Sambãtã, 16 decembrie, in fiecare unitate scolarã din judet se va desfãsura faza pe scoalã a olimpiadei de Istorie. Subiectele vor fi unice pe judet, iar concursul va incepe la ora 9.00 si va dura trei ore. Elevii cu note intre 9 la 10 vor fi promovati la faza pe localitate, care se va desfãsura pe 17 februarie 2018. Nu este prima olimpiadã care a luat startul in noul an scolar, faza pe scoalã la cea de Stiinte sociale si cea de Culturã civicã avand loc pe 9 decembrie, elevii calificati urmand a participa, pe 27 ianuarie 2018, la etapa pe localitate. Elevii care nu participã la faza pe scoalã nu vor putea accede la celelalte etape ale olimpiadei.