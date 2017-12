O întrebare pentru Dumitru Buzatu, în numele «frustratilor» din judetul Vaslui

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

Dumitru Buzatu jigneste vasluienii care nu au avut sansa, in aceastã perioadã, si poate niciodatã, sã se trezeascã, peste noapte, cu salarii umflate, din bani publici. Îi face ‘frustrati’, cu o obrãznicie care isi are rãdãcini adanci in necazul si sãrãcia acestui judet. Votarea noilor salarii pentru angajatii Consiliului Judetean, ‘indecent de mari’, dupã cum bine au spus reprezentantii PNL din CJ Vaslui, i-a dat ocazia presedintelui Dumitru Buzatu sã le radã in fatã celorlalti vasluieni, care, ce-i drept, nu au reusit ‘performanta’ de a fi, cu pile, angajati la Consiliul Judetean. Vasluienii care trãiesc modest si care se uitã acum lung spre salariile de 17.100 lei (presedintele CJ), de 4.085 lei (un referent) sau aproape 3000 lei, cat va fi, din 2018, leafa unui simplu sofer al institutiei, au fost etichetati, cu o nerusinare fãrã margini, de cãtre presedintele Buzatu drept ‘frustrati’. ‘Nu as vrea sã alimentãm resentimentele celor care tot timpul sunt frustrati’, a spus, in plenul sedintei, Dumitru Buzatu. Sigur cã e frustrant, domnule Buzatu, sã iei, dupã o lunã de muncã, salariul minim pe economie, asa cum se intamplã cu mai bine de jumãtate dintre angajatii judetului Vaslui, stiind cã, la Consiliul Judetean, o secretarã sau un sofer ori administratorul celui mai sãrac judet din Romania iau mii de lei. Normal cã e extrem de frustrant sã vezi cum judetul acesta se adanceste intr-o sãrãcie contabilizatã in absolut toate statisticile negative din tarã si, mai nou, din UE, insã dumneavoastrã, vesnicul sef de judet, sã vã tot hliziti spre noi, din scaunul comod, apostrofandu-i tãios pe cei care vã mai bat obrazul din cand in cand. Frustrarea nu poate sã nu aparã la vestea cã dumneavoastrã v-ati umflat salariul panã la fabuloasa sumã de 17.100 lei. Vreau sã vã reamintesc, domnule Buzatu, cã acesti ‘frustrati’, pe care, cu o nonsalantã ce nu ar trebui sã vã caracterizeze, ii jigniti public, fãrã nicio justificare, v-au votat atatia ani la rand! Sigur, este ‘meritul’ dumneavoastrã cã iat i pãcalit de atatea ori, printr-un mecanism sinistru si dãunãtor, dar aveti mãcar un pic de decentã in raport cu acesti oameni! Nu e moral ca tocmai dumneavoastrã, care, prin acapararea institutiei de decizie a acestui judet, i-ati condamnat cu bunã-stiintã la sãrãcie, sã ii catalogati drept ‘frustrati’ pe vasluienii care nu mai stiu cum sã se descurce doar cu 1.450 de lei pe lunã, care trãiesc din ajutoare sociale sau din imprumuturi pe la CARP-uri! E normal sã se uite spre salariul soferului dumneavoastrã, de aproape 3.000 de lei si sã simtã cã ceva e in neregulã cu acest judet, dacã, in institutiile publice, salariile sunt de mii de lei, in timp ce judetul moare putin cate putin, din punct de vedere economic. Întrebarea pentru dumneavoastrã este simplã, domnule Buzatu: ce faceti dumneavoastrã pentru acest judet, ca sã meritati, de la 1 ianuarie 2018, suma de 17.100 lei, pe lunã, evident, din banii ‘frustratilor’?! Dacã ati avea decenta sã renuntati, mãcar o clipã, la infatuarea aceasta cu care tratati de ani de zile populatia judetului, din postura ironicã a ‘comunistului iluminat’, ati putea auzi cred cã de la orice vasluian, un rãspuns sincer. Nu faceti absolut nimic bun! Ati tinut acest judet in sãrãcie ani la rand, in mod intentionat, fãrã industrie, fãrã agriculturã, fãrã investitori, fãrã infras – tructurã, fãrã invãtãmant corespunzãtor in mediul rural, etc… De aceea, frustrãrile, domnule Buzatu, dacã ele existã, vi se datoreazã in procent de 100%! Stiind bine acest lucru, dumneavoastrã v-ati gandit sã va umflati salariul panã la 17.100 lei, iar angajatilor CJ, alesi exclusiv pe baza gratiilor personale, le-ati dat si lor o paine bunã, respectiv, lefuri de mii de lei. Ce se va intampla de la 1 ianuarie 2018 cu celelalte mii de vasluieni, domnule Buzatu? Cu ‘frustratii’ care indurã sãrãcie si salariul minim pe economie ori somajul din judetul pe care il stãpaniti cu piciorul pe grumaz, de ani de zile?! Pentru ei cand plãnuiti o astfel de mãrire a veniturilor, domnule Buzatu? Cãci doar asa, nu veti mai avea atatia ‘frustrati’ in judetul Vaslui.

Dr. Nelu Tãtaru,

presedintele PNL Vaslui