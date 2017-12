Negocieri blocate

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

Patronii vasluieni nu se grãbesc sã negocieze noile salarii. În afara angajatilor care încaseazã salariul minim pe economie, în majoritatea firmelor din judet nu s-a negociat cresterea salariilor brute. Multi patroni încã mai sperã cã mãsura nu va fi implementatã, în timp ce altii nu stiu dacã vor avea bani pentru a acoperi transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Cât priveste investitiile si programele de dezvoltare pe anul 2018, mediul de afaceri este extrem de pesimist.

Patronii vasluieni nu au inceput nici panã la aceastã datã negocierea contractelor de muncã cu salariatii. În afarã de angajatii care primesc salariul minim pe economie si au salariul brut actualizat, niciun salariat nu si-a negociat salariul. ‘Pentru cei care primesc salariul minim pe economie, patronii sunt obligati prin lege sã actualizeze salariile. În rest, nimeni nu poate obliga patronii sã creascã salariile, astfel incat sã fie acoperit transferul contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Unele firme vor putea acoperi majorarea salariului brut, altele, nu. Nimeni nu poate obliga patronii sã negocieze. Fiecare societate este cu predictibilitatea ei, si doar in interiorul firmei se ia decizia dacã sunt bani pentru cresterea salariilor’, a spus Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui. Multi patroni asteaptã incã sã vadã ce se decide in Parlamentul Romaniei si sperã ca transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat sã nu fie aprobat. Multi patroni se tem sã nu creascã salariile si, apoi, mãsura trasferului contributiilor sociale sã fie blocatã la Curtea Constitutionalã. Într-un astfel de scenariu, firmele vor trebui sã achite salariile majorate pe actuala formulã de calcul: jumãtate din contributiile sociale la angajat si jumãtate la angajator. ‘Nu stim exact ce avem de fãcut. Mai intai s-a spus cã noile contracte de muncã trebuie sã fie incheiate panã in data de 20 decembrie, iar acum inteleg cã termenul a fost prelungit panã la 29 decembrie 2017. Nu stim cum vom incheia acest an si cum il vom incepe pe cel nou. Suntem intr-o nebuloasã totalã. Reprezentantii firmelor merg la intalnirile organizate de Inspectia Muncii pe tematica transferului contributiilor sociale, iar dupã o sãptãmanã, tot ce s-a discutat acolo s-a schimbat, nu au mai fost valabile unele prevederi. Nu e vina celor de acolo, ei isi fac treaba asa cum li se cere’, a mai explicat Copacinschi.

Investitiile mai asteapta

Cat priveste noul an economic, ce planuri de investitii si dezvoltare isi fac administratorii de firme, predictiile sunt sumbre. Cat timp nu se stie exact care va fi decizia finalã privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, nu se poate pune pe picioare niciun fel de plan de afaceri. ‘Ne confruntãm cu o demobilizare totalã. Nu putem sã ne facem planurile pe ce numãr de salariati vom conta, ce activitãti vom mai desfãsura, ce proiecte pe fonduri europene vom putea accesa anul viitor. Am discutat cu multi administratori de firme, si toti sunt descurajati cu ceea ce se intamplã. Nu am mai avut de-a face cu astfel de mãsuri. Codul Fiscal trebuie modificat cu sase luni inainte de a implementa o anumitã mãsurã, sã avem timp sã ne pregãtim, sã acomodãm bugetele firmele cu noile prevederi legale’, a mai spus Ovidiu Copancinschi.