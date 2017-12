Movilã si Bichinet, amendamente pentru întreaga regiune

marți, decembrie 12, 2017, 3:00

Deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichinet face echipã bunã cu Petru Movilã, colegul sãu de la Iasi. Cei doi sunt, de altfel, singurii deputati ai PMP în Moldova, statut care le conferã o marjã extrem de largã de actiune. Astfel, Movilã si Bichinet au încercat, prin amendamentele propuse la proiectul legii bugetului de stat, sã acopere întreaga regiune. Nu cu foarte mult succes, recunoaste Petru Movilã, care spune cã majoritatea amendamentelor propuse de el si Bichinet au fost respinse de majoritatea PSD cu un argument halucinant: proiectele oricum se vor face!

Recent, Petru Movilã a fãcut o vizitã ‘de documentare’ in judetul Vaslui, vizitandu-si colegul si prietenul de la Negresti, Corneliu Bichinet. ‘Pentru mine, este o mare bucurie cand deputatul Petru Movilã vine in judetul Vaslui. Împreunã, am fost in toate judetele din Moldova, unde PMP este in expansiune, si tot impreunã mergem si in Basarabia’, a explicat Bichinet. Unul dintre scopurile vizitei lui Movilã in judet a fost rediscutarea amendamentelor pe care, impreunã cu Bichinet, le-a depus la proiectul legii bugetului pe 2018. ‘Si eu, si colegul meu, Corneliu Bichinet, chiar dacã suntem singurii deputati PMP din Moldova, ne batem nu doar pentru rezolvarea problemelor judetelor din care provenim, ci pentru rezolvarea problemelor Moldovei in ansamblu. Sunt proiecte importante, din care as mentiona douã. Primul este autostrada Ungheni – Iasi – Targu Mures. Dacã aceasta se va face, de la Vaslui panã la autostradã vor fi maxim 70 de kilometri; cu sigurantã, autostrada va aduce castig nu doar pentru cele douã judete, ci pentru toatã Moldova. Al doilea proiect este Spitalul Regional din Iasi. Acesta va asigura accesul la servicii sanitare de sãnãtate si pentru vasluieni. Cand structurile spitalicesti din Vaslui nu vor putea asigura rezolvarea unor cazuri, acestea vor putea fi transferate la Iasi. În acest context, vreau sã reamintesc faptul cã eu, in calitate de membru in Comisia din Sãnãtate din Camera Deputatilor, am cerut in repetate randuri ca Spitalul din Negresti sã nu se inchidã. Am fãcut demersuri si impreunã si cu primarul de la acea vreme, si cu directorul spitalului, si cu oamenii din zonã… Nu s-a tinut cont de acestea. O explicatie era cã nu existau medici pentru toate specialitãtile. Acum douã luni, am fost impreunã cu domnul Bichinet, initiatorul unei noi actiuni de redeschidere a Spitalului de la Negresti, la Ministerul Sãnãtãtii, unde am lãsat un memoriu semnat de patru mii de oameni. Din pãcate, ministrul Sãnãtãtii nu a dat nici panã acum un rãspuns, asta in conditiile in care demersul se inscrie in programul de guvernare al PSD, in care se spune cã se vor redeschide spitale si se va asigura asistentã medicalã corectã pentru toti cetãtenii, indiferent dacã zonele sunt mai bogate sau mai sãrace’, a declarat deputatul PMP Petru Movilã.

PSD a refuzat amendamente noastre, pe motiv ca oricum se vor face!

În opinia parlamentarului iesean, prin buget, cele mai mari sume ar trebui alocate in continuare pentru infrastructura de drumuri. ‘Trebuie modernizat drumul care face legãtura intre Crasna si Albita si, la fel, drumul dintre Vaslui si Bacãu. Împreunã cu domnul deputat Bichinet, am depus amendamente, pentru cã asta putem noi sã facem. Împreunã am avut amendamente pentru scoli, pentru drumuri, biserici, pentru sistemele de apã- canal. Însã majoritatea PSD, care a fost votatã de oameni dar care minte, le-a respins spunand cã acestea oricum se vor face. Din pãcate, au refuzat amendamentele, iar proiectele nu se vãd. Asta inseamnã cã oamenii mai au de asteptat panã vor avea un trai civilizat, normal, decent, iar diferentele dintre sat si oras, despre care se vorbeste atat de mult, sã nu mai existe. Urmãrim ca oamenii de afaceri, investitorii care vor sã vinã si sã creeze locuri de muncã in Vaslui, sã aibã panã la poarta fabricii – cum se spune – toate aceste utilitãti, pentru cã mai important decat asistenta socialã si ajutorul social este ca oamenii sã aibã de muncã, sã aibã contracte de muncã, sã-si poatã tine copiii la scoli si, de ce nu, care si cum agoniseste ceva, sã-si facã propria afacere’, a conchis Petru Movilã.