Mosul i-a rãsfãtat cu daruri pe elevii merituosi din Fruntiseni

miercuri, decembrie 27, 2017, 3:00

Doar copiii care invatã ii sunt pe plac Mosului, iar astfel de elevi sunt si la Scoala Gimnazialã ‘General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu’, din Fruntiseni. Aici, in cadrul unui proiect intitulat sugestiv ‘Pe urmele lui Mos Crãciun’, a fost incheiat un parteneriat intre scoalã si Asociatia ‘Tara Tinerilor Uniti’, din Bucuresti. Din dorinta de a aduce un zambet copiilor din Fruntiseni, organizatorii au pornit pe urmele Mosului impreunã cu Stelian Dragoi, presedintele asociatiei partenere. Au pus umãrul, evident, si cadrele didactice ale scolii. ‘Copiii si pãrintii au fost incantati de vizita tinerilor de la asociatie, 35 la numãr. Elevii au fost impãrtiti pe clase, astfel incat sã se poatã desfãsura cate o activitate bazatã pe metoda educatiei non-formale, cu principalul scop de a ajuta grupurile de copii defavorizati din mediul rural sã inteleagã rolul si importanta educatiei in propria dezvoltare, cat si implicarea activã in viata comunitãtii. Aceste activitãti au durat in medie 40 de minute, timp in care membrii asociatiei au avut ocazia sã-i cunoascã pe elevi. La finalul activitãtilor, Mos Crãciun a impãrtit copiilor cate un pachet-cadou, constand in dulciuri, jucãrii, cate o geacã de iarnã, iar elevii mai mari au primit si cate un cd-player si un pachet de alimente’, ne-a declarat Irina Benea, directorul scolii din Fruntiseni. De prezenta Mosului s-au bucurat si copiii de la grãdinitã, unde au ajuns multe, multe jucãrii si hainute, impãrtite cu drag micutilor.