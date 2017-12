Mos Crãciun e (si) pompier!

miercuri, decembrie 27, 2017, 3:00

Sfintele Sãrbãtori ale Crãciunului reprezintã un moment in care oamenii doresc sã fie mai aproape de semenii lor aflati in suferintã. Vizita pompierilor la Centrul de Asistentã, Îngrijire Socialã si Recuperare Neuropsihicã Mãlãiesti din comuna Vutcani a devenit deja o traditie pentru reprezentantii colectivului ISU ßPodul Înalt’ Vaslui, care, si de aceastã datã, au fost asteptati cu drag de cele 60 de persoane ce trãiesc in aceastã institutie. Rezidentii i-au intampinat pe salvatori cu un mic program de colinde si cantece de Crãciun, in semn de multumire pentru cadourile oferite. Pompierii au oferit cadourile traditionale de Crãciun avand, ca de fiecare datã, multumirea cã, pentru cateva clipe, au putut aduce un zambet pe fatã si bucurie in sufletul acestor oameni.