Minivacanta… soferilor bãuti!

marți, decembrie 5, 2017, 3:00

Pe 2 decembrie, la ora 18.30, politistii din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene si Sectia de Politie Ruralã nr. 7 Banca, aflati în exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe raza localitãtii Vutcani. La volanul autoturismului se afla un bãrbat în vârsta de 28 de ani, cu domiciliul în municipiul Brasov. În urma testãrii conducãtorului auto, a rezultat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceeasi zi, la ora 17.00, politistii din cadrul Biroului Rutier Vaslui au fost sesizati despre faptul cã pe strada Bucuresti, din municipiul Vaslui, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat cã un bãrbat de 49 de ani, din Vaslui, aflat la volanul unui autoturism, fiind în stare de ebrietate, a acrosat douã autoturisme stationate. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,10 mg /l alcool pur în aerul expirat. Pe raza localitãtii Ivesti, tot pe 2 decembrie, la orele 20.30, politistii au identificat un conducãtor auto de 62 de ani, cu domiciliul în Bârlad, care se deplasa pe DJ 243 A, spre localitatea Pogonesti. În urma testãrii, s-a constatat cã acesta conducea autoturismul desi avea o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bãrbatul a fost condus la unitatea medicalã pentru recoltarea de mostre biologice. Tot pe 2 decembrie, în jurul orei 21.20, politistii rutieri au identificat pe raza localitãtii Berezeni un bãrbat de 33 de ani, din municipiul Galati, care conducea masina, desi se afla sub influenta alcoolului. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. În sfârsit, pe 3 decembrie, politistii huseni au fost sesizati, la ora 4.25 dimineatã, despre faptul cã pe strada Calea Basarabiei, din municipiul Husi, într-un sant, se aflã un autoturism iar conducãtorul auto este în stare de ebrietate. Echipajul sosit la fata locului a indentificat autoturismul la volanul cãruia se afla un bãrbat de 55 de ani, din localitatea Arsura. În urma testãrii conducãtorului auto cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Fatã de aceste cinci persoane, politistii continuã cercetãrile sub aspectul sãvârsirii infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, faptã prevãzutã de Codul penal.