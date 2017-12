Mãsuri pentru un trafic mai fluid la frontierã, de Sãrbãtori

miercuri, decembrie 27, 2017, 3:00

Perioada sãrbãtorilor de iarnã determinã, în fiecare an, o crestere a valorilor de trafic atât pe sensul de iesire din tarã, cât si pe cel de intrare, fapt pentru care conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi a luat mãsuri pentru asigurarea unui control operativ si fluent în toate punctele de trecere de la frontiera de est.

Pentru evitarea aglomerãrilor, conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi a dispus toate mãsurile aflate in competentã pentru reducerea timpilor de asteptare si asigurarea unui control eficient si operativ. În acest sens, este folositã la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei si in cele mai aglomerate se utilizeazã toate arterele de control disponibile, in limita configuratiei acestora. De asemenea, au fost dispuse mãsuri de suplimentare a personalului politiei de frontierã panã la capacitatea maximã permisã de infrastructura fiecãrui punct de trecere, in functie de dinamica valorilor de trafic. Numãrul politistilor de frontierã care actioneazã zilnic la nivelul intregii frontiere este de peste 920 politisti de frontierã, putand fi oricand suplimentat cu efective de rezervã si interventie. Pentru evitarea aglomerãrilor, conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi recomandã participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontierã existente la granitã, astfel incat sã se preintampine aparitia suprasolicitãrilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui numãr mare de cãlãtori, intr-un timp foarte scurt. La frontiera romano-moldoveanã sunt 6 puncte de trecere a frontierei cu specific rutier si, in total, sunt disponibile pe sensul de intrare in tarã 28 de benzi de control, iar pe sensul de iesire, 25. Punctele de trecere a frontierei de la frontiera romano-moldoveanã: * pe raza judetului Galati: P.T.F. OanceaCahul, P.T.F. GalatiGiurgiulesti; * pe raza judetului Vaslui: P.T.F. AlbitaLeuseni; * pe raza judetului Iasi: P.T.F. SculeniSculeni; * pe raza jud. Botosani: P.T.F. RãdãutiPrut-Lipcani, P.T.F. StancaCostesti. Conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi reaminteste participantilor la trafic cã Politia de Frontierã Romanã a dezvoltat o aplicatie on-line, disponibilã pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro, care prezintã o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de asteptare sunt actualizati in timp real, fapt ce ajutã utilizatorul sã-si reconfigureze traseul cãtre un punct de frontierã ce inregistreazã valori de trafic scãzute. În luna decembrie 2016, frontiera de est a fost tranzitatã de aproximativ 718.550 de persoane, din care 465.000 apartinand cetãtenilor UE. Dintre acestea, aproximativ 374.760 treceri au fost pe sensul de intrare in tarã (222.360 cetãteni UE si 125.400 cetãteni non-UE).

Verificari sistematice la frontiera

De asemenea, conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi reaminteste cã, incepand cu luna aprilie, ca urmare a intrãrii in vigoare a Regulamentului 458/2017 de modificare a Codului Frontierelor Schengen (Regulamentul 399/2016), Politia de Frontierã Romanã efectueazã verificãri sistematice, care constau in verificarea documentelor de cãlãtorie si consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, atat la intrare, cat si la iesirea din tarã. În acest sens, apelãm la intelegerea celor care tranziteazã frontiera in aceastã perioadã si precizãm cã au fost dispuse toate mãsurile aflate in competenta institutiei pentru reducerea timpilor de asteptare. Politia de Frontierã a pus la dispozitia participantilor la traficul transfrontalier numãrul de telefon 021.9590 unde pot semnala diferite aspecte despre modul in care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei, sesizãrile fiind preluate de cãtre politistii de frontierã care vor actiona in consecintã, legal, de la caz la caz. Informatii privind punctele de trecere a frontierei sunt disponibile pe pagina de internet a Politiei de Frontierã Romane: www.politiadefrontiera.ro.