Mai multi bani, dar tot putini!

joi, decembrie 14, 2017, 3:00

Liberalii sunt de acord c judetul Vaslui va beneficia de niste alocri bugetare de top la nivel national, conform proiectului bugetului de stat pe anul 2018, îns, în continuare, consider c judetul Vaslui nu este o prioritate pentru guvernarea PSD – ALDE, sumele fiind insuficiente. „Marea parte a banilor vor merge pentru salarii si sustinerea protectiei sociale, nu pentru dezvoltarea infrastructurii, astfel încât judetul Vaslui s devin atractiv pentru investitori. În plus, comunele, nu doar cele conduse de primari liberali, au fost dezavantajate prin faptul c conducerea PSD nu s-a tinut de cuvânt în ceea ce priveste alocarea sumelor provenite din impozitul pe venit, dar si ca urmare a scderii finantrii pentru UAT-urilor care aveau excedent bugetar”, a artat, ieri, dr. Nelu Ttaru, presedintele PNL Vaslui. El a anuntat ca partidul sau a depus circa 350 de amendamente la proiectul de buget, pentru corectarea problemelor identificate.

‘Bugetul de stat pentru anul 2018 a fost deja aprobat de Guvern si de comisiile de specialitate si urmeazã a intra in discutia parlamentului, in perioada 20 – 21 decembrie. PNL constatã cu ingrijorare cã, in ciuda unei cresteri economice anuntate de 6%, se constatã o crestere a bugetului cu doar 0,87%. Mai mult, in loc ca banii sã intre in sãnãtate, educatie ori dezvoltarea infrastructurii, vor fi directionati in mod populist pentru acoperirea majorãrilor salariale si pentru sistemul de protectie socialã. Acesta este si motivul pentru care PNL a depus circa 350 de amendamente la bugetul de stat, amendamente vizand sustinerea mediului de afaceri, a sistemului de sãnãtate si pensii si, nu in ultimul rand, a administratiei publice locale’, a declarat dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, ieri, in cadrul unei conferinte de presã.

„Dezvoltarea judetului înseamnî altceva decât ajutoare sociale”

Liderul liberal a enumerat domeniile in care au fost fãcute aceste amendamente, incepand cu felul in care se face rambursarea cãtre UAT-uri a venitului pe impozit incasat, rambursare care, departe de a fi integralã, conform promisiunilor initiale ale guvernantilor PSD, ori mãcar de 71%, procent anuntat ulterior, se face doar in cuantum de 47% din incasãri. ‘Acest lucru va pune mari probleme autoritãtilor locale care, in ciuda unor alocãri, e drept mai mari ca in anii anteriori, vor avea, si in 2018, bugete insuficiente. Nu vorbesc doar de banii necesari investitiilor in infrastructurã sau alte proiecte ce se vor derulate sau pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, inclusiv a salariilor din primãrii si institutiile din subordine. Consider cã, pur si simplu, nu se doreste ca judetul Vaslui sã fie atractiv pentru potentialii investitori, astfel ca, datoritã situatiei economice ce se vrea perpetuatã, vasluienii sã rãmanã pe mai departe o masã de manevrã politicã pentru PSD, care poate fi multumitã prin acordarea de bani de subzistentã prin sistemele de protectie socialã. Dezvoltarea judetului Vaslui inseamnã, in opinia noastrã, altceva decat ajutoare sociale, somaj si alte forme de protectie socialã. Ar trebui insistat pe dezvoltarea infrastructurii si a mediului de afaceri in vederea atragerii de noi investitii si, implicit, aparitia de noi locuri de muncã, mai bine plãtite’, a mai spus presedintele Nelu Tãtaru. Alte amendamente se referã la o crestere cu un minim de 6% a pensiilor, fatã de doar cresterea de 3%, anuntatã de guvernul Tudose, in locul celei promise de 8%, si a scãderii pilonului II de pensii de la 15% la 3,7%, doritã de guvern. ‘PNL mai recomandã amanarea, panã la noi dezbateri, a mãsurii de split TVA, mãsurã contestatã de 70% din oamenii de afaceri, revenirea accizei la carburant la nivelul din iulie 2017, dar si revenirea asupra deciziei de trecere a contributiilor din sarcina angajatorilor in cea a angajatilor, astfel ca majorãrile de 25% ale salariilor bugetarilor sã fie efective, si nu doar pe hartie. Alte amenda – mente propuse de parlamentarii liberali vizeazã cresterea alocãrilor pentru sãnãtate, in vederea construirii si utilãrii spitalelor regionale, dar si alocarea a 6% din PIB pentru educatie. Considerãm cã, tinand cont de cererile noastre, s-ar putea construi un buget ce ar satisface cele mai multe dintre necesitãti in perioada imediat urmãtoare, nu doar la nivelul tãrii, ci si la nivelul judetului Vaslui, judet cãruia ar trebui sã ii fie alocate mai multe fonduri, dacã se doreste sã ajungem la un nivel de egalitate cu alte zone ale tãrii’, a mai explicat dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui.