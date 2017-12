Magia bradului de Crãciun

vineri, decembrie 22, 2017, 3:00

La initiativa primãritei comunei Epureni, Carmen Bâlbâe, si cu sprijinul neprecupetit al senatorului PSD Doina Silistru, sase copii provenind din douã familii sãrace din comuna Epureni au avut parte, pentru prima datã în viatã, de brad de Crãciun si de cadouri constând în jucãrii, dulciuri si alimente. „Chiar dacã nu am putut fi de fatã, fiind prezentã la lucrãrile Parlamentului, bucuria acestor copii reprezintã, pentru mine, cel mai frumos cadou de Crãciun, un cadou pe care tin sã mi-l fac an de an”, a declarat senatorul Doina Silistru.

Mos Crãciun a sosit, poate pentru intaia datã, in casele a sase copii din comuna Epureni, dupã ce bradul le-a fost impodobit, prin contributia personalã a Doinei Silistru, senator PSD de Vaslui, si a primãritei din comunã, Carmen Bilbie. Copiii, provenind din douã familii cu posibilitãti financiare reduse, au avut bucuria sã participe, pentru prima datã in viatã, la impodobirea bradului, iar apoi s-au bucurat de cadourile oferite, constand in dulciuri, jucãrii si alimente. Prima vizitã a mesagerilor lui Mos Crãciun a fost la casa lui Mihai Petrea, un tatã care isi creste singur cei doi copii, dupã ce sotia sa, acum cativa ani, a ‘uitat’ sã se intoarcã acasã de la o inmormantare. Bãrbatul se ocupã indea – proape de cresterea celor doi copii, Nicoleta, de 6 ani, si Alexandru, de 8 ani, si, din aceastã cauzã, nu are un loc de muncã stabil, lucrand cu ziua prin sat pentru a le oferi cele necesare. În ciuda greutãtilor, copiii sunt silitori si cuminti. Este unul dintre motivele pentru care Mos Crãciun trebuia sã treacã pe aici. ‘Alexandru suferã de epilepsie, afectiune pentru care ar putea beneficia de indemnizatie de handicap, insã tatãl nu are posibilitatea sã-l ducã la medici. Sperãm ca, anul viitor, cu ajutorul doamnei senator Doina Silistru, sã putem sã rezolvãm aceastã situatie, pentru ca Alexandru sã poatã beneficia de tratamentul necesar’, a explicat primãrita Carmen Bilbie. O a doua familie vizitatã miercuri de reprezentantii Mosului a fost familia Dranga. Cei patru copii, trei bãieti si o fatã, cu varste intre 7 si 14 ani, au participat cu entuziasm la impodobirea primului lor brad de Crãciun. ‘Chiar dacã nu am putut participa personal, fiind prezentã in aceste zile la lucrãrile Parlamentului, bucuria acestor copii reprezintã, pentru mine, cel mai frumos cadou de Crãciun, un cadou pe care tin sã mi-l fac an de an. As fi dorit sã pot fi de fatã, cu atat mai mult cu cat – faptul mi se pare zguduitor – acesti copii erau mai bucurosi de brad si de ocazia de a participa la impodobirea lui decat restul darurilor primite, chiar dacã era vorba de jucãrii, dulciuri si alimente…’, a declarat senatorul Doina Silistru. La randul ei, Carmen Bilbie nea povestit cã, incã inainte de a ajunge primar al comunei Epureni, a incercat, prin eforturile personale si cu ajutorul oamenilor de bine din comunitate, sã aducã un zambet pe buzele copiilor din zonã. De atfel, o altã initiativa a sa, ‘Un gest mic pentru un zambet de copil’, de a oferi de Crãciun cadouri celor circa 310 copii din comunã, a devenit deja o traditie.