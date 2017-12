Liberalii, critici pe tema cheltuielilor mici la capitolul investitii

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Consilierii liberali din Consiliul Local (CL) Vaslui nu sunt multumiti de modul in care sunt cheltuiti banii pe sectiunea de dezvoltare. La discutiile legate de executia bugetului local la data de 30 noiembrie 2017, liberalii au reprosat cheltuielile mici inregistrate la capitolul investitii. ‘Este un procent mare de nerealizare pe sectiunea de dezvoltare. Am mãrit impozitele, pentru cã avem de sustinut investitii. De patru ani cheltuielile pentru investitii sunt realizate in procent de sub 30%. Sunt prea putine investitii realizate si vrem sã stim: se opune cineva? Sunt proiecte de dezvoltare prinse in buget de ani de zile si nu se mai realizeazã. Sunt multe de discutat la acest capitol, dar lãsãm totul pentru anul viitor’, a spus Valentin Dragomir, consilier PNL. La data de 30 noiembrie 2017, veniturile bugetului local al municipiului Vaslui s-au realizat in procent de 90,67%. Veniturile totale realizate se ridicã la suma de 141.128.284 lei, fatã de prevederi bugetare definitive de 153 milioane de lei. La capitolul cheltuieli, s-au efectuat plãti in valoare totalã de 128,8 milioane de lei, ceea ce reprezintã un procent de realizare de 79%. Dacã pe sectiunea functionare s-au operat plãti in valoare de 124,3 milioane de lei, la capitolul dezvoltare plãtile inregistrate sunt de 4,4 milioane de lei. Cele mai consistente plãti in valoare de 72,6 milioane de lei s-au fãcut pentru cheltuielile de personal, in timp ce pentru bunuri si servicii s-au operat plãti in valoare de 30,9 milioane de lei. Totodatã, in domeniul asistentei sociale s-au inregitrat plãti in sumã de 7,3 milioane de lei, iar pentru subventii a fost alocatã suma de 3,2 milioane de lei.