Legãtura dintre dragostea de muncã si falsul în înscrisuri

miercuri, decembrie 6, 2017, 3:00

Duminicã, 3 decembrie, in PTF Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã cetãteanul moldovean Ion A., in varstã de 46 de ani, conducand ansamblul de vehicule format dintr-un camion si o semiremorcã, ambele inmatriculate in R. Moldova. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de competentã profesionalã prezentat la controlul de frontierã, s-a procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, ocazie cu care politistii de frontierã au constatat cã documentul nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, acesta fiind fals. Ion A. a declarat cã certificatul de competentã profesionalã eliberat de autoritãti pe numele lui a expirat la data de 20.11.2017, iar pentru eliberarea unui alt document era nevoie sã astepte aproximativ trei sãptãmani, motiv pentru care a apelat la un conational, care, in schimbul sumei de 50 de euro, i-a obtinut documentul prezentat la control. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de uz de fals si complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.