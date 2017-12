Lefurile vasluienilor, peste cele prognozate

joi, decembrie 7, 2017, 3:00

Luna noiembrie a adus un plus de 1.669 salariati noi în economia judetului Vaslui. Nu mai putin de 46 de angajatori au debutat în economia localã, 40 dintre ei fiind din zona privatã. Plusul de muncitori este dublat de o crestere constatã a salariului mediu net. În primele nouã luni ale anului, salariul mediu net a crescut cu 131 lei, ajungând, în luna septembrie, la 1.902 lei. Majorarea lefurilor din judet a depãsit inclusiv prognozele oficiale, care precizau pentru Moldova un salariu mediu net de 1.816 de lei/lunã în 2017.

La data de 1 decembrie 2017, in judetul Vaslui erau inregistrati 6.059 de angajatori activi. Doar in luna noiembrie, au intrat pe piatã 46 de angajatori noi, din care 40 sunt din sectorul privat. Toate aceste afaceri care au debutat in mediul economic local au venit cu un portofoliu de 1.669 salariati noi, din care 1.662 sunt romani si alti 7 sunt din Uniunea Europeanã si din alte state ale lumii. Cu acest aport de angajati noi, in total, pe piata muncii din judet sunt activi 54.097 salariati. Pentru toate aceste persoane – unele dintre ele avand incheiate si cate douã contracte de muncã -, angajatorii au inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, 59.370 contracte de muncã active. Un numãr de 50.329 contracte de muncã sunt cu normã intreagã, in timp ce 9.041 contracte de muncã sunt cu normã partialã. Trendul pozitiv al numãrului de salariati a fost urmat in acest an si de o crestere constantã a salariului mediu net. Dacã in luna ianuarie 2017 salariul mediu net in judetul Vaslui era de 1.771 lei, in luna septembrie, acesta a crescut la 1.902 lei. Potrivit datelor Directiei de Statisticã Vaslui, in luna septembrie, castigul salarial mediu net a fost de 1.902 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.129 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii: 1.588) si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã cu 1.526 lei. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu brut a fost de 2.653 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.991 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii: 2.181 lei si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã cu 2.117. Potrivit Comisiei Nationale de Prognozã (CNP), in anul 2017, cele mai mici salarii urmau sã fie incasate de salariatii din Regiunea Nord-Est, respectiv 1.816 de lei/lunã (1.718 de lei/lunã in 2016) si de cei din Regiunea Sud-Vest Oltenia – 1.857 lei/lunã (1.750 de lei/lunã in 2016). Conform acelorasi date statistice, bucurestenii au avut in acest an cel mai mare salariu mediu net din tarã, pe al doilea loc situandu-se cei din Vestul tãrii, urmati de angajatii din Sudul Munteniei. Astfel, salariul mediu net al angajatilor din Regiunea Bucuresti-Ilfov urma sã creascã de la 2.924 de lei/lunã, cat a fost in 2016, la 3.121 de lei/lunã in acest an, acestia fiind cei mai bine plãtiti romani si in 2017. De altfel, in aceastã regiune era prognozatã sã se inregistreze si cea mai mare crestere salarialã, de 197 de lei, in interval de 12 luni. Din datele CNP rezultã cã, pe al doilea loc se aflã angajatii din vestul tãrii, salariile medii nete a acestora majorandu-se de la 1.972 de lei/lunã, cat au avut anul trecut, la 2.098 de lei lunar, iar a treia pozitie este ocupatã de cei din Regiunea Sud Muntenia, unde salariile urmau sã creascã anul acesta la 2.002 de lei/lunã, de la 1.881 de lei lunar in 2016.