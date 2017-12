Investitii ratate pentru UAT-urile cu populatie pânã la 50.000 de locuitori

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 de locuitori” se deruleazã cu pasi de melc, desi demersurile pentru finantarea primei etape au fost fãcute încã din anul 2007. Între timp, douã din cele trei localitãti vasluiene cuprinse în proiect, Negresti si Husi, au accesat deja fonduri europene în acest sens, singurul UAT care ar mai fi eligibil fiind Murgeni.

În februarie 2007, era ratificat un Acord-cadru de imprumut dintre Romania, reprezentatã prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de 160,1 milioane de euro, pentru finantarea primei faze a Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitãtile cu o populatie de panã la 50.000 de locuitori’. Proiectul avea ca obiective combaterea poluãrii transfrontaliere, prin dezvoltarea infrastructurii de mediu, a statiilor de epurare a apelor uzate si sistemelor de canalizare, precum si imbunãtãtirea calitãtii apei potabile furnizate populatiei. Totodatã, urma sã se asigure alimentarea continuã cu apã potabilã de calitate a localitãtilor incluse in proiect, reducerea pierderilor in retea, scãderea consumului de energie si reactivilor chimici utilizati la tratarea apei, ceea ce ar fi condus la reducerea costului apei potabile furnizate si facturate consumatorilor. În plus, se dorea reducerea poluãrii solului, a apelor subterane si a celor de suprafatã receptoare. Proiectul viza 74 de localitãti cu o populatie de panã la 50.000 de locuitori din 20 de judete ale tãrii: Bihor, Bistrita-Nãsãud, Brasov, Cãlãrasi, Caras- Severin, Constanta, Covasna, Dambovita, Gorj, Harghita, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Mures, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui si Vrancea, insotite de localitãtile limitrofe mici din aglomerãrile respective. Pentru judetul Vaslui, au fost selectate trei aglomerãri urbane, Husi, Negresti si Murgeni. De implementarea proiectului urma sã se ocupe Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Unitatea de Coordonare a Proiectului (UCP) si Agentia de Implementare CNISA Unitatea de Management a Proiectului (UMP). Valoarea totalã a ajuns la 193,6 milioane euro, din care BDCE acoperã suma de 145,6 milioane euro, de la bugetul de stat trebuie acoperitã cofinantarea de 8 milioane de euro, iar autoritãtile locale vor aloca 40 de milioane de euro. De la obtinerea finantãrii, implementarea proiectului s-a desfãsurat in ritm de melc, din 2007 panã acum fiind fãcute nu mai putin de sase amendamente la acordul cadru, aprobate prin hotãrari de guvern, ultima dintre ele datand de la inceputul lunii octombrie. Teoretic, a fost nevoie de o nouã analizã a localitãtilor cuprinse initial in proiect, pentru a se evita dubla finantare. La nivelul judetului Vaslui erau cuprinse in proiectul Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate in localitãtile cu o populatie de panã la 50.000 de locuitori’ municipiul Husi si orasele Negresti si Murgeni. În plus, ar fi putut beneficia si comunele limitrofe, cuprinse in aglomerãrile urbane respective, ceea ce ar fi dus la un numãr total de beneficiari estimat la peste 150.000 de locuitori. Între timp, Husiul si Negrestiul au reusit, prin POS Mediu, sã acceseze fonduri pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apã, proiectele derulate prin Aquavas fiind in desfãsurare. Trebuie mentionat cã si implementarea acestor noi proiecte are intarzieri mari in ceea ce priveste statiile de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate, finantarea fiind fazatã pe noul program, POIM. În aceste conditii, s-ar pãrea cã singurul beneficiar al primului proiect, cel derulat cu fonduri de la BDCE, ar fi orasul Murgeni si localitãtile limitrofe. Cu o conditie: primãriile respective sã aibã resursele asigurãrii, din fonduri proprii, a cofinantãrii implementãrii proiectului.