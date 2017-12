Întreprinzãtorii vasluieni au lansat pe piatã 1.134 de firme

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

În primele zece luni ale acestui an, la Oficiul Judetean al Registrului Comertului Vaslui s-au inregistrat 1.134 persoane fizice si persoane jurdice. Afacerile lasate pe piatã se traduc in 737 SRL-uri si 231 de Întreprinderi Individuale. De asemenea, au mai fost inregistrate 138 de Persoane Fizice Autorizate si 27 de Întreprinderi Familiale. Numai in luna octombrie 2017, intreprinzãtorii vasluieni au lasat un numãr total de 57 SRL-uri. Comparativ cu perioada similarã a anului trecut, cand au fost inregistrate 947 de firme, se constatã o dinamicã pozitivã a inmatriculãrilor de afaceri de 20%. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, la nivel national, in perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2017, numãrul inmatriculãrilor a crescut cu 31,37% comparativ cu perioada similarã a anului 2016. Cea mai mare crestere procentualã s-a inregistrat in judetele Botosani (59,17%), Cluj (54,15%) si Alba (49,68%). Cei mai multi profesionisti activi isi desfãsoarã activitatea in domeniul comert cu ridicata si cu amãnuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, agriculturã, silviculturã si pescuit, activitãti profesionale, stiintifice si tehnice. În luna octombrie 2017, numãrul total al inmatriculãrilor a fost de 9.421, cele mai multe fiind Societãti cu Rãspundere Limitatã (6.781), Persoane Fizice Autorizate (1.862) si Întreprinderi Individuale (722). Totodatã, numãrul profesionistilor activi din punct de vedere juridic pentru luna octombrie este de 1.257.776, inregistrandu-se o crestere cu 5,65% fatã de acelasi interval al anului 2016, cand au fost inregistrate 390.789 de persoane fizice autorizate si 866.987 de persoane juridice active.