Interzis la slujire pentru preotii care l-au santajat pe fostul episcop de Husi

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Dupã mai bine de trei luni de arest la domiciliu, cei trei preoti care, în schimbul returnîrii unor sume înmânate fostului episcop de Husi, Corneliu Bârladeanul, ori al unor functii, l-ar fi santajat pe acesta cu imagini compromitîtoare, au fost lasati în libertate, sub control judiciar. Mai mult, în cazul lui Sebastian Cristi Jitaru, zilele trecute, judecîtorii i-au dat permisiunea de a pîrîsi limita localitîtii de domiciliu, nu însãsi judetul. În schimb, preotilor le-a fost respinsãcererea de a-si exercita profesia de preot ori activitîtile specifice acesteia.

La jumãtatea lunii iunie, Sebastian Cristi Jitaru, preot arhimandrit la Catedrala Episcopalã Husi, Gheorghe Damian, preot de caritate la Spitalul Judetean Vaslui, si Rãzvan Mihai Bumbu, preot paroh la Parohia Vãleni, au fost retinuti sub acuzatia de santaj. Cel care a formulat aceastã acuzatie a fost superiorul lor, episcopul Husilor, Corneliu Barlãdeanul, care a reclamat faptul cã inculpatii ar fi cerut bani sau functii pentru a nu face publice o serie de imagini video in care el ar fi apãrut in ipostaze compromitãtoare. Cu toate cã procurorii DNA au cerut arestarea lor preventivã, cei trei preoti au fost plasati doar in arest la domiciliu, de cãtre judecãtorii Tribunalului Vaslui. În ordonantele procurorilor se aratã cã ßin cauzã, existã date si probe care contureazã faptul cã in perioada 30 mai 2017 – 14 iunie 2017, inculpatul Jitaru Sebastian Cristi a amenintat o persoanã din conducerea Bisericii Ortodoxe cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitãtoare pentru aceasta din urmã, in scopul de a dobandi, in mod injust, atat un folos patrimonial, cat si unul nepatrimonial, respectiv nominalizarea sa pentru un post de episcop vicar. În aceeasi manierã au procedat si ceilalti doi inculpati, in intervalul 12 – 14 iunie 2017, cu precizarea cã acestia au pretins doar suma de 50.000 euro, fãrã vreo altã avansare’. Banii, pretind preotii, ar fi fost dati de cãtre ei episcopului, sub amenintarea cã, altfel, isi vor pierde parohiile. Reprezentantii Episcopiei Husilor anuntau, la momentul respectiv, printr-un comunicat de presã, cã asteaptã finalizarea anchetei derulate de cãtre Directia Nationalã Anticoruptie, iar in functie de rezultatele acesteia, vor lua o serie de mãsuri disciplinare in cazul celor trei preoti. În schimb, in cazul episcopului Barlãdeanu, dupã vizionarea casetelor cu inregistrãrile video cu care acesta era santajat, si in care apãrea fãcand avansuri sexuale unor seminaristi de la Liceul Teologic din Husi, acesta a fost demis din functie si retrogradat la rangul de simplu cãlugãr. Cei trei preoti au stat in arest la domiciliu timp de trei luni, panã la inceputul lunii trecute, cand Curtea de Apel Iasi le-a solutionat favorabil contestatia cu privire la decizia de mentinere a mãsurii preventive luatã de Tribunalul Vaslui. Ulterior, pe 7 decembrie, instanta vasluianã a respins cererile fãcute de Bumbu si Damian, de modificare a obligatiilor prevãzute de controlul judiciar, in sensul de permisiunii a-si exercita profesia de preot ori activitãtile specifice acesteia. În schimb, a admis cererea lui Jitaru, prin care acesta cerea permisiunea de a putea pãrãsi, fãrã constrangere, limitele localitãtii de domiciliu, satul Pangãrati, comuna Pangãrati, judetul Neamt, limita teritorialã pe care preotul nu putea sã o depãseascã fiind cea a judetului. Neluand probabil la cunostiintã de admiterea cererii sale, a doua zi, pe 8 decembrie, preotul a fãcut o nouã cerere cãtre Tribunalul Vaslui, cerand aceleasi lucruri. Ieri, completul de judecatã intrunit special in acest scop, dosarul lui Jitaru fiind singurul pe ordinea de zi a Sectiei penale, nu a fãcut decat sã constate ‘ca fiind rãmasã fãrã obiect cererea formulatã de inculpatul Jitaru Sebastian Cristi, de modificare a continutului mãsurii controlului judiciar, in sensul extinderii limitei teritoriale pe care nu are voie sã o depãseascã decat cu incuviintarea prealabilã a organului judiciar in fata cãruia se aflã cauza, de la teritoriul satului Pangãrati, comuna Pangãrati, judetul Neamt, la teritoriul judetului Neamt’. Chiar dacã au fost pusi degeaba pe drumuri, judecãtorii vasluieni au decis ca cheltuielile judiciare avansate pentru solutionarea cererii rãmase fãrã obiect sã nu fie imputate preotului, ci sã rãmanã in sarcina statului. Cat despre posibilitatea ca cei trei preoti acuzati de santaj sã reprimeascã dreptul de a sluji, drept care nu le-a fost interzis de mai marii Bisericii, acest lucru stã la mana instantelor lumesti.