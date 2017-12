În zi de doliu national…

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

… domnul Buzatu si-a dus la indeplinire planul funebru pentru soarta institutiei ‘Protectiei Copilului’ Vaslui. L-a uns pe domnul Buruianã, specialistul cu nume predestinat, drept mare sef peste milioanele de lei ale unei institutii numai bune de jefuit. Nu o spun eu, ci Camera de Conturi, care, prin raportul intocmit in mai 2017, ca urmare a verificãrii cheltuirii bugetului in 2016, a descoperit cã, doar intr-un an, s-au sustras nu mai putin de 2,5 milioane de lei, sub oblãduirea domnului Armeanu (imbolnãvit subit, dupã descoperirea fondurilor furate) si a adjunctului sãu, domnul Buruianã, directorul economic-adminsitrativ al DGASPC Vaslui. Evident cã seful ambilor, domnul presedinte de CJ, Dumitru Buzatu, nu a fost scandalizat cã functionarii de la ‘Protectia Copilului’ (nu toti, ci doar acei cu tupeu si proptele la conducere) au furat, practic, din farfuriile orfanilor, din drepturile amãritilor de bãtrani, de prin azilele institutiei si din buzunarul bietilor asistenti maternali, cu complicitatea lui. Altfel, ar fi fost imposibil! (…) Excluzandu-l din calcul pe domnul Armeanu, peste care a dat ‘imbolnãvirea’ subitã si nevoia urgentã de pensionare, imediat dupã Raportul scandalos al Camerei de Conturi, adjunctul Buruianã a fost pus sã ‘nãpãdeascã’ in continuare institutia ‘Protectiei Copilului’, valorificandu-ise astfel capacitatea de fin cunoscãtor al tacticilor de jefuire a banului public. Sigur cã domnul Buzatu a fost previzibil in acest caz. Dansul este de o viatã adeptul principiului: nu schimbãm ceea ce functioneazã, mai ales cand e vorba de furat! Dar este bine de intrebat dacã institutiile statului, cele cu atributii in prinderea si pedepsirea hotiilor din bani publici, au macãr vreo opinie in ceea ce priveste Raportul Camerei de Conturi, nr. 13/05.2017. O fi bine cã s-au sustras bani sub formã de tone de carburant, consumati fãrã justificare, cazãri de lux, cursuri plãtite din bugetul institutiei, convorbiri telefonice private, de mii de lei, abonamente telefonice de zeci de euro lunar, incheiate fãrã nicio urmã de bun-simt pentru necãjitii ‘ocrotiti’ de Directie etc.? Si dacã n-o fi bine cã s-au furat acesti bani, de ce lãsãm ‘buruienile’ sã nãdãpdeascã in continuare aceastã instituitie, pentru bunãstarea lui Dumitru Buzatu si a partidului sãu si spre amãrãciunea miilor de suflete, teoretic, ocrotite de aceastã gascã de profitori!? De ce?

Biroul de Comunicare al PNL Vaslui