În nouã luni, 432 de divorturi!

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

În primele nouã luni ale acestui an, 432 de cupluri din judetul Vaslui au divortat. Cele mai multe despãrtiri au fost ‘oficiate’ in luna august, 82, si in februarie, 66. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, harta divorturilor in 2017 aratã astfel: ianuarie – 16 divorturi, februarie – 66, martie – 50, aprilie – 46, mai – 40, iunie – 67, iulie – 20, august – 82, septembrie – 45. Consiliului Local Vaslui a aprobat o taxã specialã pentru divort in cuantum de 600 lei. În baza Legii nr. 202/2010, in cazul divorturilor prin acord, cand nu existã copii minori din cãsãtorie, cererea de divort poate fi depusã la primãria unde s-a incheiat cãsãtoria sau al ultimei locuinte comune a sotilor. În aceste douã cazuri, se va acorda sotilor mai intai un termen de gandire de 30 de zile, pentru eventuala retragere a cererii de divort. La expirarea acestui termen, ofiterul de stare civilã verificã dacã sotii stãruie sã divorteze si consimtãmantul lor este liber si neviciat. Dacã sotii isi mentin dorinta de a divorta, ofiterul de stare civilã elibereazã certificatul de divort, fãrã sã facã vreo mentiune cu privire la culpa sotilor. De asemenea cu 500 de lei fãrã TVA, un cuplu poate divorta si in fata unui notar public. Procedura de obtinere a unui certificat de divort este extrem de simplã. Notarul inregistreazã cererea pentru divort si, in cazul in care pãrtile stãruie in dorinta de a divorta, notarul elibereazã certificatul. Operatiunea se deruleazã intr-un termen de 30 de zile. Ulterior, notarul comunicã acest certificat pentru a fi inregistrat la starea civilã care a eliberat certificatul de cãsãtorie. De asemenea, acest certificat de divort este transmis si la Registrul Unic al Divorturilor, pentru a fi inregistrat.