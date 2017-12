În aceastã lunã, pensiile vor fi plãtite mai repede

joi, decembrie 7, 2017, 3:00

Pensionarii vasluieni vor primi in aceastã lunã pensiile mai repede. Casa Nationalã de Pnesii si Posta Romanã au luat decizia ca drepturile bãnesti sã fie acordate mai devreme cu cateva zile, astfel incat pensionarii sã aibã timp sã isi facã cumpãrãturile necesare pentru Sãrbãtorile de Crãciun. ‘Casa Nationalã de Pensii Publice si Posta Romanã si-au manifestat disponibilitatea de a achita drepturile bãnesti in avans. Drepturile de pensie din sistemul public, precum si alte drepturi prevãzute de legi cu caracter special se vor achita la domiciliul beneficiarilor in perioada 12 – 22 decembrie. Drepturile restante de pensii, precum si alte drepturi prevãzute de legi cu caracter special se vor achita in intervalul 19 – 22 decembrie. Drepturile veteranilor de rãzboi se vor achita in perioada 12 – 22 decembrie la domiciliul acestora’, a precizat Isabel Bogdan, directorul Casei Judetene de Pensii(CJP) Vaslui. Pensionarii care primesc banii in cont bancar, isi pot verifica cardurile incepand cu data de 12 decembrie. Conform datelor CJP Vaslui, banii vor fi virati in conturile pensionarilor in perioada 12-14 decembrie. În judetul Vaslui sunt 104.364 de pensionari si veterani de rãzboi, din care 36.289 de pensionari au optat pentru incasarea drepturilor bãnesti prin cont bancar si 68.075 de pensionari prin mandat postal.