Guvernul blocheazã angajãrile si obligã autoritãtile sã reducã cu 10% cheltuielile

luni, decembrie 11, 2017, 3:00

Guvernul limiteazã angajãrile si obligã autoritãtile sã reducã cheltuielile cu 10% la bunuri si servicii. Potrivit unei Ordonante de Urgentã, se restrictioneazã achizitia de autoturisme, mobilier si aparaturã de biroticã, iar munca suplimentarã nu se va mai compensa cu bani, ci cu timp liber.

Mãsurile vor fi adoptate pentru ca guvernul sã poatã majora salariile, mentinandu-se in acelasi timp in tinta de deficit bugetar de 3% din PIB. Doar cã proiectul legii bugetului pe 2018 nu prevede tãieri de cheltuieli de bunuri si servicii, care sunt cu 400 milioane lei peste cele de anul trecut – panã la 39,9 miliarde lei. Ordonanta de urgentã priveste restrictia de achizitii de autoturisme, mobilier, aparaturã biroticã in institutiile publice. In 2018, ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritãtilor publice au obligatia de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile si servi-ciile aferente intretinerii si functionãrii institutiei. Munca suplimentarã efectuatã peste durata normalã a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber corespunzãtor, cu exceptia activitãtii desfãsurate de personalul militar, politisti, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de apãrare, ordine publicã si securitate nationalã. O altã mãsurã stabileste suspendarea ocupãrii prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritãtile pu-blice, incepand cu 1 ianuarie 2018, panã la 31 decembrie 2018. Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupã data de 1 ianuarie 2018, numai in conditiile incadrãrii in cheltuielile de personal aprobate prin buget. Se mentine procedura de platã esalonatã, pe cinci ani, a sumelor prevãzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi sa-lariale obtinute de personalul din sectorul bugetar, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018.