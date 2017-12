Ford Granada MK1 Estate – un vehicul unicat în tarã, atestat în Vaslui

vineri, decembrie 15, 2017, 3:00

Autoturismul Ford Granada MK1 Estate, produs în 1976 si restaurat în perioada 2012 – 2014, aflat în proprietatea lui Iulian Safir, este primul autoturism pentru care filiala Vaslui a „Retromobil Club România” a obtinut „Atestatul de Vehicul Istoric”. Autoturismul respectiv nu doar cã este unicat în tarã, dar, dupã atestare, a cîstigat mai multe premii la concursurile de profil, între altele, fiind cîstigãtorul absolut al competitiei „Retromobil Fest 2016”, din 60 de echipaje participante.

Primul autoturism pentru care filiala Vaslui a ‘Retromobil Club Romania’ a obtinut ‘Atestatul de Vehicul Istoric’ este un Ford Gra – nada MK1 Estate, cu an de fabricatie 1976, importat si inmatriculat in judetul Vaslui in 1991. Panã in 2007 a fost detinut de un singur proprietar si putea fi vãzut circuland pe strãzile din Barlad. Ulterior, in 2007, a fost achizitionat de vasluianul Iulian Safir, care, o perioadã, a depozitat vehiuolul in conditii optime. Din 2012 panã in 2014, Fordul Granada MK1 Estate a fost supus unui proces indelungat si dificil de restaurare, lucrarea fiind realizatã intr-un service local, singurul din judet specializat strict in domeniul automoto. Dupã restaurarea completã, proprietarul a inceput demersurile pentru obtinerea ‘Atestatului de Vehicul Istoric’ ocazie cu care, in luna mai 2014, autoturismul a fost prezentat publicului, timp de o sãptãmanã, fiind expus in spatiul comercial ‘Silver Mall’. Dupã perioada de rodaj si ultimele reglaje, autoturismul a participat la mai multe evenimente organizate de ‘Retromobil Club Romania’, inclusiv la obisnuitele parade bianuale, de primãvarã si toamnã, organizate in intreaga tarã, acolo unde a atras privirile a mii de curiosi si pasionati ai automobi – lismului. În luna septembrie 2014, automobilul a debutat in activitãtile competitionale, in cadrul raliului de regularitate ‘Carpati Retro’, al cãrui program a inclus si o scurtã expo – zitie in Centrul Civic al municipiului Vaslui. La acest raliu, autoturismul, cu o vechime de peste 50 de ani, a parcurs fãrã probleme traseul Vaslui – Chisinãu – Iasi – Vaslui. În 2015, cu ocazia primei editii a raliului de regularitate ‘Moldova Classic Rally’ organizat de filiala Iasi a ‘Retromobil Club Romania’, Ford Granada MK1 Estate s-a numãrat printre partici – panti, la fel si la editia din anul urmãtor, cand raliul a fost organizat de filiala Vaslui a RCR. Dealtfel, anul 2016 a reprezentat si incununarea eforturilor de restaurare a clasicului automobil, dupã ce, in perioada 8-10 iulie, echipajul – compus din Iulian Safir (pilot) si Bogdan Mocanu (copilot) – a reusit cea mai impor – tantã performantã de panã acum. Ford Granada Estate din 1976 a cuce – rit nu doar primul loc pe podium la categoria ‘Grand Prix Clasic’, ci a cumulat si cele mai putine puncte de penalizare, devenind astfel castigã – torul absolut al competitiei ‘Retro – mobil Fest 2016’. Trebuie spus cã, la startul com – pe titiei, desfãsurate in incinta Auto – dro mului ‘Titi Aur’ au participat circa 60 de echipaje, iar jurizarea a fost fãcutã de cãtre specialisti in domeniu. În 2017, autoturismul a fost prezent in cadrul celei de-a treia editii a raliului de regularitate ‘Moldova Classic Rally’, organizat de filiala Bacãu a RCR. Conform datelor neoficiale, autoturismul vasluianului Iulian Safir este singurul Ford Granada MK1, varianta Estate, care circulã pe strãzile din Romania. În extra-sezonul competitional, autoturismul este pãstrat in conservare. Împreunã cu premiile castigate in scurtul timp de la restaurare, se dovedeste astfel cã decizia proprietarului de a investi in acest sens a fost una corectã. Nu doar cã, odatã cu trecerea anilor, valoarea autoturismului creste, dar vehiculul oferã si satisfactie maximã la fiecare plimbare, atat pentru proprietar, cat si pentru iubitorii de automobile de epocã. Asociatia ‘Retromobil Club Romania’ este forumul national al detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, avand ca scop pro – movarea si incurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice in conditii istorice si tehnice corecte.