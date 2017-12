Fiscalitatea româneascã, de la impozitul pe gospodãrie la „revolutia” din noiembrie (I)

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodãrie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbãtute subiecte de ordin fiscal în acest an.

În 4 ianuarie, candidatul propus sã preia Finantele, Viorel Stefan, vorbea, la audierile din Parlament, despre unificarea legislatiei fiscale intr-un Cod economic cu maximum 50 de taxe. Viorel Stefan a devenit ministru al Finantelor iar prima prevedere a proiectului de Cod economic, care a ‘rãsuflat’ in presã in luna aprilie, vorbeste despre introducerea unui impozit de 10% pe venitul global al gospodãriilor, in fapt o resuscitare a unei idei vechi vehiculatã constant in spatiul public, respectiv aceea de a inlocui cota unicã de impozitare cu un impozit progresiv. Potrivit proiectului Codului Economic, fiecare gospodãrie ar fi urmat sã beneficieze de un punctaj acordat in functie de numãrul membrilor de familie si de un plafon neimpozabil. Proiectul prevedea si o serie de deduceri, incluzand bursele, indemnizatiile pentru copii, contributia de sãnãtate plãtitã, prima de asigurare obligatorie pentru casã si masinã sau programele educationale pentru copii precum before si after school sau grãdinite particulare, dar si abonamente la sala fitness, gimnasticã, dans, alte activitãti sportive. Veniturile mai mici de 2.000 de lei nu se impozitau. ‘Reteta de globalizare a veniturilor va genera o crestere a bazei de impozitare. Astãzi, in Romania existã 360.000 de contracte de muncã part-time ca unicã sursã de venit. Aici vorbim de o zonã de muncã la gri. Contractul se face pe sumã micã, dar e putin credibil cã cineva poate sã trãiascã dintr-un venit. Prin globalizarea veniturilor nu mai au scãpare. Facem globalizarea tuturor veniturilor si dacã ele se situeazã sub 2.000 lei, atunci e zero (impozitul n.r.). Gospodãrie, in spiritul viitoarei legi, din perspectivã fiscalã, inseamnã un grup de persoane care pot sau nu sã fie rude, dar gospodãresc impreunã si atunci acceptã pe propria declaratie sã se inregistreze la fisc cu patrimoniu comun. Atunci unul dintre ei devine reprezentantul lor in relatia cu fiscul, iar intre reprezentantul lor si fisc va fi consultantul fiscal’, a explicat ministrul Finanteor, Viorel Stefan. Toate calculele gospodãriilor urmau sã fie realizate de un consultant fiscal, un ‘medic al gospodãriei fiscale’ dupã cum l-a numit ministrul Finantelor. Autoritãtile vorbeau despre circa 35.000 de consultanti fiscali in conditiile in care, potrivit companiilor de profil, in Romania sunt certificate 4.000 – 5.000 de persoane pentru aceastã profesie, din care o parte sunt consultanti inactivi, adicã nu profeseazã, pentru cã lucreazã la Fisc. Conform propunerii de globalizare a veniturilor pe gospodãrie, angajatorul nu mai retine la sursã impozitul pentru angajat, acesta putand sã foloseascã sumele in folosul personal.

Rezerve serioase cu privire la globalizarea veniturilor

Propunerea globalizãrii veniturilor personale este primitã cu rezerve de consultantii in materie de fiscalitate care aratã, pe de o parte, cã un asemenea demers are nevoie de ani buni inainte de a fi aplicat si, pe de altã parte, cã Fiscul nu este incã pregãtit logistic pentru aplicarea unei asemenea mãsuri. Totodatã, acestia atrag atentia asupra faptului cã poporul trebuie educat in vederea unei intelegeri corecte a mecanismului. ‘Se pleacã de la prezumtia cã toti contribuabilii din Romania sunt educati fiscal si financiar, sã inteleagã cã trebuie sã se inregistreze fiecare gospodãrie. Vorbim de inregistrarea a 7 milioane de gospodãrii la un ANAF care in prezent abia face fatã inregistrãrilor de TVA, de PFA (persoanã fizicã autorizatã – n.r.). ANAF in momentul de fatã nu a emis decizii de impunere pentru contributiile de sãnãtate din 2012 si nu reuseste sã emitã deciziile de impunere pe sistemul simplificat al cotei unice decat intre 3 si 6 luni de la depunerea declaratia de venit. Cam asta este capacitatea ANAF’, a declarat, la sfarsitul lunii aprilie, Angela Rosca, membru in Consiliul director al Romanian Business Leaders (RBL) si managing partner TaxHouse, intr-o conferintã de presã. La randul sãu, Daniel Anghel, coordonatorul grupului de lucru in cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), considerã cã trimiterea a sute de angajati sã-si plãteascã singuri taxele va fi un lucru ‘foarte delicat’ iar la momentul actual suntem putin prea tineri sã implementãm sistemul de impozitare pe gospodãrie. ‘În toate tãrile din Uniunea Europeanã, angajatorul retine impozitul pe salarii. Romania inteleg cã vrea sã facã exact invers. Va fi foarte delicat sã trimiti 1.000 de angajati, de exemplu, sã-si plãteascã singuri taxele. Este vorba despre un impozit ce va trebui plãtit pentru anul urmãtor. În 2018, va exista practic un gol de incasare. Eu cred cã, la acest moment, suntem putin prea tineri sã avem un astfel de sistem. Zona aceasta trebuie mult mai bine pregãtitã si din perspectiva conformãrii voluntare ne-ar mai trebui citiva pasi. Sunt state in care societatea democraticã are zeci, chiar sute de ani si, incet, incet, au trecut la acest sistem sau nu’, a explicat Anghel. Reprezentantul CDR a sustinut cã ideea introducerii acestei cote unice de impozitare a apãrut in SUA in anii ’70, ca reactie la complexitatea tot mai mare a legislatiei fiscale de la ei. El a arãtat chiar cã, la acest moment, Codul fiscal american este de peste 10 ori mai mare decat Biblia. Mai mult, acesta vorbeste, in context, despre viabilitatea cotei unice, adoptatã de Romania in 2005. ‘Dacã imi aduc aminte bine, imediat dupã implementarea cotei de impozitare unice, veniturile fiscale au crescut de la 17 miliarde de euro la 23 de miliarde de euro, iar ponderea in PIB a crescut de la 27,7% la 28,5%. Asta in ciuda unei cote de impozitare mai scãzute decat sistemul anterior. Acest sistem al cotei unice a creat, la acel moment, peste 150.000 de locuri de muncã ce panã atunci erau nefiscalizate si a reusit sã scoatã la suprafatã veniturile din zona gri sau neagrã a economiei’, a subliniat oficialul CDR. La randul sãu, reprezentantul Deloitte Romania, Dan Bãdin, aratã cã o schimbare majorã a modalitãtii de fiscalizare nu trebuie fãcutã din scurt, din acest motiv nu ar fi oportun ca proiectul privind impozitarea globalã a gospodãriilor sã intre in vigoare chiar de anul viitor. Acesta a explicat cã un asemenea proiect are nevoie, inainte de a fi adoptat, de dezbateri publice ample, de educarea populatiei si de rezolvarea problemelor administrative, astfel incat aplicarea lui sã rezolve probleme, sã aducã beneficii si nu doar ‘sã aducã schimbare de dragul schimbãrii’. ‘Din punctul meu de vedere, as zice cã o astfel de lege poate nu ar fi oportun sã intre in vigoare de anul viitor, asa cum se doreste. O astfel de lege, care aduce o schimbare majorã in modalitatea de fiscalizare, trebuie in primul rand sã fie supusã unor dezbateri publice ample, generoase, astfel incat sã ne asigurãm cã forma finalã va rezolva probleme si va aduce niste beneficii. Nu doar sã aducã o schimbare de dragul schimbãrii. Un al doilea lucru care mi se pare extrem de important il reprezintã educarea populatiei. Nivelul de educatie financiarã in Romania este unul dintre cele mai mici din UE, deci este nevoie de timp, oameni, bani, efort. A treia problemã este cea administrativã, care ar trebui rezolvatã inainte de a intra in vigoare o astfel de lege. În alte tãri, cand are loc schimbare legislativã majorã, se fac analize, evaluãri, consultãri care pot sã dureze, trei, cinci ani. Cateodatã trec si 10 ani de la initierea discutiilor panã la intrarea in vigoare. La noi se intamplã in mai putin de un an. As spune cã suntem foarte optimisti. Putem sã o facem, pentru cã panã la urmã nu este nevoie decat de vointã politicã pentru a aproba o lege, dar cred cã problemele administrative si efortul populatiei de a-si face declaratiile si de a calcula corect vor fi destul de mari’, a explicat Dan Bãdin, partener coordonator Servicii fiscale si juridice in cadrul Deloitte Romania. Totodatã, acesta atrãgea atentia asupra faptului cã este neclar ce interes vor apãra consultantii fiscali, atata timp cat vor fi plãtiti de stat, dar vor lucra in beneficiul contribuabililor.

Split TVA, masura optional-obligatorie

Consultantii nu terminaserã de fãcut calcule, romanii erau in vacanta de varã cu noul impozit mai mult sau mai putin digerat cand dinspre Finante vine o nouã propunere: split TVA. Este vorba, in principal, despre conturi separate pentru incasarea si plata impozitului. ‘Plata defalcatã a TVA este un mecanism introdus pentru a creste gradul de colectare a TVA la buget, pentru a crea un echilibru in piatã intre agentii economici, pentru cã astãzi existã o diferentã mare intre cei care nu plãtesc TVA si-l folosesc in alte scopuri si cei care sunt de bunã credintã si fac aceste plãti. Pentru acest mecanism s-a stabilit un termen de 1 ianuarie 2018, termen obligatoriu de implementare, cu un termen optional de 1 octombrie’, a afirmat ministrul Finantelor, Ionut Misa, la sfarsitul lunii august. Mãsura ar fi trebuit sã devinã obligatorie din ianuarie 2018 si optionalã chiar din luna octombrie a acestui an. Panã in 10 octombrie, insã, mai putin de 300 de firme aplicaserã pentru mecanismul plãtii defalcate a TVA, potrivit unor surse din ANAF. Propunerea nu rãmane fãrã ecou in mediul de afaceri, iar pãrerile merg panã in punctul in care se afirmã cã Romania va intra in procedurã de infringement dacã va aplica plata defalcatã a TVA. Potrivit lui Daniel Anghel, membru in boardul Consiliului Investitorilor Strãini, faptul cã non-rezidentii vor fi obligati sã-si deschidã conturi bancare in Romania contravine principiului liberei circulatii a capitalului in Uniunea Europeanã, asa cum prevede tratatul de aderare. De asemenea, faptul cã statul intervine intre doi agenti economici cu un cont bancar obligatoriu de TVA inseamnã cã, practic, se schimbã regulile din directiva privind TVA si trebuie solicitat acordul Comisiei Europene. Oamenii de afaceri nu cred nici in atingerea scopului declarat al acestei mãsuri, respectiv reducerea evaziunii fiscale. ‘Split TVA, ca si concept, are in substantã si reducerea evaziunii fiscale. Practic, insã, pentru a urmãri acest scop, de reducere a evaziunii fiscale, ar trebui ca ANAF sã aibã o analizã de risc performantã care sã fie automatizatã si care sã rãspundã in timp real, pentru cã, in acele trei zile, ei ar trebui sã recunoascã profilul unui potential evazionist si atunci am putea sã spunem cã acest sistem de split TVA urmãreste si reducerea evaziunii fiscale. Panã in momentul in care analiza de risc a ANAF nu este una informatizatã, cu baze de date integrate cu mai multe autoritãti, imi este greu sã cred cã in trei zile vor avea suficiente informatii sã isi dea seama de profilul acelui contribuabil. Aici este marea problemã’, explicat Daniel Anghel. În aceste conditii, reprezentanti din mediul de afaceri avanseazã propunerea ca split TVA sã fie o mãsurã optionalã, sã se aplice doar in relatiile dintre persoane juridice si companiile aflate in insolventã si faliment. În final, autoritãtile decid, la sfarsit de octombrie, cã plata defalcatã a TVA va fi optionalã pentru toti agentii economici, mai putin cei aflati in insolventã si cei care au datorii peste un anumit plafon la plata TVA.

Accizele cresc de doua ori în doua saptamâni

O altã mãsurã care nu a trecut neobservatã in acest an este majorarea accizelor, etapizat, de la 15 septembrie si 1 octombrie, cu cate 0,16 lei/litru. Potrivit unui comunicat al Executivului, aceste niveluri ale accizelor pentru carburanti sunt valabile panã in anul 2022, inclusiv. ‘Mãsura este luatã in conditiile in care nivelurile actuale ale accizelor practicate in Romania, raportat la cursul leu/euro stabilit de Banca Centralã Europeanã pentru prima zi lucrãtoare din luna octombrie 2016, sunt foarte aproape de limita minimã prevãzutã de legislatia Uniunii Europene. De asemenea, s-a constatat cã, desi diminuarea fiscalitãtii efectuatã la inceputul anului 2017 a vizat reducerea preturilor de piatã ale carburantilor, reducerea preconizatã a fost atenuatã ca urmare a faptului cã preturile fãrã taxe ale carburantilor au inregistrat cresteri, astfel incat, in prezent, ponderea taxelor in pretul carburantilor este cea mai redusã din UE, fiind mult sub nivelul mediu inregistrat la nivelul UE’, se spune in comunicat.



„Revolutia” din noiembrie

Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, arãta sec o Ordonantã de Urgentã pentru modificarea Codului Fiscal, adoptatã in zi de sãrbãtoare, 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor.

– continuare in numãrul viitor –