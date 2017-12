Fermierii, paraleli cu preturile produselor agricole pentru arendã

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Cei mai multi fermieri din judetul Vaslui nu sunt interesati de pretul produselor agricole, mai precis de preturile medii în baza cãrora se calculeazã valoarea arendei pentru anul 2018. Din cei 200 de fermieri invitati la discutii, au rãspuns favorabil reprezentantii a doar trei societãti cu profil agricol. Vineri, în sedinta Consiliului Judetean, vor fi aprobate preturile medii ale produselor agricole exprimate în naturã în contractul de arendã.

La fiecare sfarsit de an, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui propune pretul produselor agricole, care constituie baza calculãrii valorii arendei stabilite in naturã. Cum aceste preturi ii intereseazã direct pe fermieri, operatiunea de stabilire a preturilor este extrem de importantã. În acest sens, DAJ Vaslui a transmis invitatii cãtre toti producãtorii agricoli sã vinã la sedinta in care se discutã si se propun preturile produselor agricole. Cu toate acestea, in acest an, din cei 200 de fermieri invitati la DAJ Vaslui, au rãspuns afirmativ doar trei ferme agricole. Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui, a precizat cã a invitat la discutie exploatatiile agricole comerciale constituite sub diferite forme (intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, societãti comerciale, asociatii familiale etc.). ìNoi am propus preturile medii ale produselor agricole explimate in naturã in contractul de arendã pentru anul fiscal 2018. Aceste preturi sunt foarte importante atat pentru producãtorii agricoli, cat si pentru arendatori. La facturarea drepturilor pentru arendatori, se vor utiliza preturile stabilite de Consiliul Judetean (CJ) Vaslui. Noi am cãutat un echilibru intre interesele celor douã pãrti, pentru ca toate lumea sã fie multumitãî, a precizat Gigel Crudu.

Când vor fi aprobate noile preturi?

Vineri, 15 decembrie, va avea loc sedinta CJ Vaslui in care se va supune dezbaterii proiectul de hotãrare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole exprimate in naturã in contractul de arendã pentru anul fiscal 2018. Astfel, vor fi stabilite preturile medii ale produselor agricole pe anul 2017, preturile vehiculate pe piatã in vederea evaluãrii in lei a arendei stabilite in naturã pentru anul fiscal 2018. Prin adresa DAJ Vaslui s-au propus urmãtoarele preturi medii pentru produsele agricole, care constituie baza de calcul a valorii arendei pe anul viitor: grau – 0,57 lei/kilogram, porumb – 0,51 lei/kilogram, floareasoarelui – 1,21 lei/kilogram, rapitã – 1,45 lei/kilogram, soia – 1,25 lei/kilogram, orz – 0,5 lei/kilogram, orzoaicã – 0,5 lei/kilogram, struguri – 1,3 lei/kilogram, masã verde de pe pajisti – 0,06 lei/kilogram.