Fenomenele astronomice ale anului 2018

În fiecare lunã, se petrec o multime de fenomene astronomice, insã majoritatea dintre acestea nu prezintã interes pentru publicul larg. În schimb, pe parcursul unui an, avem ocazia sã fim martori la fenomene astronomice deosebite, moment prielnic pentru a invita oamenii obisnuiti sã admire frumusetile cosmice. Iatã cele mai importante fenomene astronomice ce se vor desfãsura pe parcursul anului 2018: * Eclipsa totalã de Lunã din 31 ianuarie 2018 – eclipsa va fi vizibilã din Asia, Australia, Pacific si vestul Americii de Nord. Din Romania se va putea observa doar iesirea Lunii din penumbra Pãmantului, maximul eclipsei avand loc ziua, la ora 15.31. * Eclipsa partialã de Soare din 15 februarie 2018 – fenomenul este vizibil din sudul Oceanului Pacific, Antarctica si sudul Americii de Sud. Nu este vizibil din tara noastrã. * Eclipsa partialã de Soare din 13 iulie 2018 – vizibilã din sudul Ocenului Pacific si sudul Australiei. Fenomenul nu este vizibil din Romania. * Eclipsa totalã de Lunã din 27 iulie 2018 – Este cel mai important fenomen astronomic al anului 2018. Eclipsa este vizibilã din America de Sud, Europa, Africa, Asia si Australia, faza de totalitate durand 1 ora si 42 de minute. Eclipsa este vizibilã in intregime de pe teritoriul Romaniei la inceputul serii de 27 iulie. Momentul maxim al eclipsei are loc la ora 23.22. * Eclipsa partialã de Soare din 11 august 2018 – vizibilã din nordul Europei, Oceanul Arctic, Groenlanda, centrul si nordul Asiei. Eclipsa nu este vizibilã din tara noastrã. Mai multe detalii despre aceste feno mene pot fi gãsite pe website-ul AstroBarlad – https://astrobarlad.wordpress.com/ 2017/12/15/fenomene-astronomice-in-anul-2018/. Ca in fiecare an, si pe parcursul anului 2018, observatorul astronomic barlãdean va organiza cu prilejul celor mai importante fenomene si evenimente astronomice o serie de activitãti cu publicul, cu scopul de a populariza si promova astronomia.