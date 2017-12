Drumul judetean strategic, semnat si parafat!

vineri, decembrie 29, 2017, 3:00

Astãzi, în sala Mare a Consiliului Judetean Vaslui va avea loc semnarea contractului de finantare al proiectului de reabilitare a drumului judetean strategic Bârlad – Laza – Codãesti, o «buclã» care va lega Bârladul de nordul judetului, ocolind pe la vest municipiul Vaslui, care reprezintã o alternativã viabilã la DN 24, principala arterã de circulatie din judet. Dupã finalizare, în 2022, de acest drum strategic, în lungime de 82,6 km, a cãrui reabilitare va costa 222 milioane lei, vor beneficia aproape 40 de mii de locuitori din 11 comune.

Un proiect de importantã vitalã pentru judetul Vaslui, cel de reabilitare a unor drumuri judetene care, impreunã, vor forma un drum strategic ce va lega, prin vestul judetului, Barladul de Codãesti, va intra in implementare chiar de la inceputul anului viitor. Întocmirea documentatiilor si obtinerea tuturor avizelor necesare au durat mai bine de un an, timp in care, pentru a corecta unele aspecte apãrute pe parcurs, a fost nevoie de mai multe Hotãrari de CJ, unele dintre ele luate in cadrul unor sedinte de indatã sau extraordinare. Proiectul a fost depus la ADRNE in luna iulie, pentru ca, la sfarsitul lunii septembrie, institutia sã dea undã verde, anuntand demararea etapei de precontractare, cu conditia unor clarificãri solicitate de evaluatori. În urma acestor modificãri, valoarea totalã a proiectului a scãzut cu suma de 333 mii lei, ajungand la 222 milioane lei, inclusiv TVA, din care aproape 200 milioane lei reprezintã lucrãri efective. Dupã ce consilierii judeteni, prin votul lor, au aprobat si aceste modificãri, ADRNE, principalul finantator, prin care s-au accesat fondurile europene nerambursabile, a aprobat proiectul ßRegiunea NordEstAxa rutierã stratetegicã 4: Vaslui, Reabilitare si modernizare drum strategic judetean BarladLazaCodãesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)’. Semnarea contractului de finantare a acestui proiect va avea loc astãzi, in Sala ßStefan cel Mare’ a Palatului Administrativ, ceea ce inseamnã cã, incã de la inceputul anului viitor, vor putea fi organizate licitatiile in vederea executiei acestui important obiectiv. ‘Dupã finalizarea, in iunie 2022, drumul strategic judetean BarladLazaCodãesti, va lega nu mai putin de 11 comune din centrul si vestul judetului. Cu o lungime de 82,69 km, acest drum judetean ar trebui sã deserveascã aproape 40 de mii de locuitori. Pe langã asfaltare, proiectul prevede construirea a aproape 23,5 km de trotuare si 1,71 km de piste pentru biciclisti, modernizarea a 24 statii de transport in comun, amplasarea de parapete de sigurantã pe o lungime de 25 de km. De asemenea, se va proceda la inlocuirea a 127 de podete, repararea altor 62 de podete si constructia a 15 podete noi, reabilitarea a 6 poduri si inlocuirea altor 7 poduri cu unele noi. În plus, pe cheltuiala CJ, vor fi realizati 4,2 km de parapet pietonal, pentru asigurarea, pe unele portiuni, considerate de mare risc, a sigurantei pietonilor’, a subliniat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Costul proiectului este 222 milioane lei, inclusiv TVA, din care aproape 200 milioane lei reprezentand lucrãri efective. Cea mai mare parte din sumã, 213 milioane lei, este asiguratã cu fonduri europene si de la Guvernul Romaniei, contributia CJ Vaslui fiind de 8,93 milioane lei. Proiectul va fi implementat de UAT Judetul Vaslui, in parteneriat cu comunele Zorleni, Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Stefan cel Mare, Zãpodeni, Dãnesti, Codãesti si Miclesti. Acest proiect se dovedeste cea mai mare investitie din domeniul infrastructurii rutiere realizatã in ultimii 20 de ani in judetul Vaslui.