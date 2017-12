Dosarul cârciumãreselor contrabandiste: punct si de la capãt!

miercuri, decembrie 20, 2017, 3:00

Judecãtorii ieseni au decis repunerea pe rol a contestatiei fãcutã de Vasile Fîsicaru, un afacerist din Zorleni, care, pentru a-si rotunji veniturile, se ocupa si cu vânzarea de tigãri de contrabandã, si a cârciumãreselor care se ocupau de desfacerea mãrfii, cu privire la condamnarea decisã de Tribunalul Vaslui. Paguba constatatã de DIICOT prin vânzarea tigãrilor de contrabandã în cei trei ani de activitate a retelei depãseste 570 mii lei, prejudiciu pe care acum cei opt contrabandisti ar trebui sã-l plãteascã statului.

La inceputul lunii august 2016, in urma unei masive actiuni in scopul destructurãrii unui grup infractional organizat, specializat in comiterea infractiunii de contrabandã cu tigãri, au fost organizate nu mai putin de 19 perchezitii, dintre care 11 la domiciliile unor persoane, 6 la societãti comerciale si 2 la institutii publice, din judetul Vaslui. Cu ocazia acestor perchezitii, fãcute de procurorii DIICOT cu ajutorul politistilor si jandarmilor, au fost descoperite 16.220 tigarete de contrabandã si suma de peste o sutã de mii de lei provenitã din vanzarea a astfel de produse. Atunci, au fost conduse la sediul DIICOT opt persoane, in vederea audierii si a dispunerii mãsurilor legale, judecãtorii dispunand pentru Vasile Fasicaru, capul grupãrii, luarea mãsurii preventive a arestului la domiciliu. Cercetat pentru sãvarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si contrabandã in formã continuatã, Vasile Fasicaru a fost condamnat, de cãtre Tribunalul Vaslui, la 4 ani de inchisoare cu executare, si plata in solidar cu celelalte sapte inculpate a peste 570 mii lei, prejudiciu cauzat statului prin vanzarea de tigãri de contrabandã. Dintre complicele sale, doar tovarãsa sa, Ghiorghitã Mirela, a mai fost condamnatã la o pedeapsã cu executare, de 3 ani si 4 luni de inchisoare, restul, Stegaru Lãcrãmioara Elena, Anghel Beatrice Nicoleta, Vasilache Maricica Lidia, Gavrilã Claudia Mihaela si Lazãr Cleuta, primind pedepse de cate trei ani cu suspendare. Acestea din urmã erau cele care se ocupau de vanzarea, in magazinele sãtesti unde erau angajate, a tigãrilor de contrabandã, de origine Republica Moldova, procurate de Fasicaru. Ca un amãnunt, de frica controalelor, carciumãresele tineau tigãrile in san, fiind instruite sã declare, in cazul in care erau prinse, cã erau pentru consumul propriu! Toti cei opt inculpati au contestat sentinta primitã, nu neapãrat din cauza pedepselor cu inchisoarea, cat mai mult pentru a scãpa de o parte din prejudiciul pe care ar trebui sã-l achite. Asta cu atat mai mult cu cat, sustineau carciumãresele, marea parte a banilor ajungeau la Fasicaru, ele alegandu-se cu castiguri infime din desfacerea mãrfii de contrabandã. Pronuntarea unei sentinte definitive de cãtre judecãtorii Curtii de Apel Iasi a fost amanatã in douã randuri, pentru ca, zilele trecute, acestia sã ia decizia repunerii cauzei pe rol. Motivul? Necesitatea punerii in discutie a schimbãrii de incadrare juridicã a infractiunilor retinute de instanta de fond in sarcina inculpatilor, cu revenirea la incadrarea initialã, propusã de procurorii DIICOT si modificatã de judecãtorii vasluieni cu ocazia pronuntãrii sentintei initiale. În aceste conditii, finalitatea dosarului, aflat deja de mai bine de jumãtate de an la instanta superioarã, ar mai avea de asteptat. Asta cu atat mai mult cu cat primul termen de judecatã a fost stabilit abia peste o lunã, la jumãtatea lunii ianuarie.